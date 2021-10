Eccellenza “A”: Pietra Ligure e Albenga okay, sconfitta la Cairese, punto per il Finale

L’Albenga fa tutto nel primo tempo. Due reti, di Natella e Di Bella, sono sufficienti per fare bottino pieno contro l’Ospedaletti. Un successo che consente ai bianconeri di posizionarsi al secondo posto. Punto importante anche per il Ventimiglia, che approfittando della sconfitta della Cairese balza al terzo posto. Gialloblù valligiani sconfitti dal Taggia, che guida dunque il girone a punteggio pieno. Primo successo stagionale per il Pietra Ligure. Tris ai danni del Varazze. Il derby tra genovesi arride alla Genova Calcio.

Classifica: Taggia 12, Albenga 9, Ventimiglia 7, Cairese 6, Finale 5, Genova Calcio e Pietra Ligure 4, Ospedaletti e Varazze 3, Arenzano 1, Alassio 0

Cairese 1 (Pastorino) – Taggia 3 (Gambacorta, aut Colombo, Carletti)

Cairese: Moraglio, Colombo, Brignone, Boveri, Doffo, Prato, Grandoni, Facello, Berretta, Pastorino, Saviozzi. A disposizione: Rizzo, Turco, Durante, Venturino, Tamburello, Briano, Haxhiraj, Carocci, Poggi. Allenatore: Alessi-Bresci.

Taggia: D’Ercole, Cortese, ElKamli, Negro, Ravoncoli, Fiuzzi, Travella, Gallo, Scappatura, Miceli, Gambacorta. A disposizione: Laura, Rotolo, Sadki, Grandi, Salmaso, Orengo, Carletti, Bucarelli, Boeri. Allenatore: Siciliano.

Albenga 2 (Natella, Di Bella) – Ospedaletti 0

Albenga: Vernice, Barisone, Sancinito, Dagnino, Carballo, Saiu , Di Bella, Natella, Gargiulo, Campelli, Virga. A disposizione: Scalvini, Patrucco, Calcagno, Lupo, Gibilaro, Mariani, Capello, Graziani G, Graziani T. Allenatore: Lupo.

Ospedaletti:Frenna, Negro, Alasia, Martelli, Ambesi, Alberti, Cassini, Martini, Galiera, Semati, Biffi. A disposizione: Ventrice, Aretuso, Porcelli, Mounir, Barbagallo, Leone, Ceriolo, Facente, Allaria. Allenatore: Biffi.

Varazze 0 – Pietra Ligure 3 (Gambetto, Insolito, Alfano)

Varazze: Faggiano, Daudo, Damonte, Severi, Andreoni, Patrone, Bottino, Brini, Perasso, Cavallone G, Caruso. A disposizione: Parodi, Petrone, Farci, Rossi, Valle, Cavallone P, Emanueli, Aiello, Iardella. Allenatore: Berogno.

Pietra Ligure: Allegri, Pili, Praino, Puddu, Tona, Insolito, Rovere, Gambetta , Alfano, Metalla, Giglio,. A disposizione: Pastorino, Corciulo, Basso, Rignanese, Roda, Genta, Balla, D’Arcangelo, Ballone. Allenatore: Pisano.

Arenzano 1 (Craviotto) – Genova Calcio 2 (Parodi, Ilardo)

Arenzano: Berruti, Cosentino, Boggiano, Lupi, Baroni L, Pirozzi, Oggianu, Fossati, Piu, Damonte, Minardi. A disposizione: Catanese, Tobia, Baroni F, Craviotto, Mancini, Garetto, Gagliardi, Terlizzi, Bisio. Allenatore: Corradi.

Genova Calcio: Dondero, Orlando, Pittaluga, Calvi, Capotos, Riggio, Serinelli, Bruzzone, Parodi, Ilardo, Morando. A disposizione: Brina, Boero, Amirante, Lupi, Bolesan, Murtas, Amedeo, Maisano, Davico. Allenatore: Maisano.

Ventimiglia 0 – Finale 0

Ventimiglia: Scognamiglio, Mamone, Ierace, Leggio, Allegro, Addiego, Sparma, Rea, Eugeni, Ventre, Ala. A disposizione: Dodaro, Bestagno, Oliveri, Managò, Salzone A, Salzone L, Bertone, Trotti. Allenatore: Lucisano.

Finale: Porta, Caligaris, Fazio, Galli, Pare, De Benedetti, Faedo, Odasso, Rocca, Debenedetti, Fabbri. A disposizione: Stavros, Finocchio, Scarrone, Garibbo, Murrizi, Molina Boria, Vierci, Tripodi, Andreetto. Allenatore: Buttu.