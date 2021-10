Eccellenza “A”, il Pietra ne fa sei alla capolista, Cairese super con Poggi-Pastorino, Alassio si sblocca

Altra rimonta in trasferta per la Cairese, come quella di Pietra. I gialloblù superano la Genova Calcio e salgono al comando della classifica raggiungendo il Taggia. Aggancio reso possibile dalla super prestazione proprio del Pietra Ligure contro lo stesso Taggia. Un sei a tre che rilancia le ambizioni della truppa Pisano. Ancora male il Varazze e bene il Finale. Primo punto per l’Alassio.

Classifica: Taggia e Cairese 15; Albenga 13; Genova Calcio e Finale 11; Ventimiglia e Pietra Ligure 10; Ospedaletti 7; Varazze 3; Arenzano 2; Alassio 1.

Genova Calcio 2 (Parodi, Parodi) – Cairese 3 (Poggi, Poggi, Pastorino)

Genova Calcio: Dondero C., Calvi, Riggio, Capotos, Pittaluga, Serinelli, Bruzzone, Cappannelli, Parodi, Ilardo, Morando. A disposizione: Brina, Boero, Maisano, Orlando, Amedeo, Murtas, Lupi, Palmisano, Tussellino. Allenatore: Maisano.

Cairese: Moraglio, Colombo, Moretti F., Prato, Brignone, Facello, Grandoni M., Durante, Poggi, Piacentini, Saviozzi. A disposizione: Avolio, Turco, Moretti L, Gaggero, Tamburello, Briano, Haxhiraj, Carocci, Pastorino. Allenatore: Alessi.

Pietra Ligure 6 (Tona, Rovere, Metalla, Alfano, Alfano, Insolito) – Taggia 3 (autogoal, Miceli, Scappatura)

Pietra Ligure: Allegri, Corciulo, Pili, Tona, Insolito G., Rovere, Gambetta, Genta, Balla, Metalla, Alfano. A disposizione: Pastorino, Praino, Giglio, De Miranda, Rignanese, Roda, D’Arcangelo, Ballone, Battuello. Allenatore: Pisano.

Finale 4 (Faedo, De Benedetti, Fabbri, Rocca) – Varazze 0

Finale: Porta, Andreetto, Caligaris, Galli, Scarrone, De Benedetti F., Faedo, Odasso, De Benedetti A., Fabbri, Garibbo. A disposizione: Stavros, Fazio, Buttu, Finocchio, Giudice, Molina Borja, Vierci, Rocca, Marangi. Allenatore: Buttu.

Varazze Don Bosco: Faggiano, Rossi, Damonte, Farci, Andreoni, Brini, Cavallone P., Bottino, Tracanna, Aiello, Filippone. A disposizione: Parodi, Petrone, Caruso, Perata, Daudo, Cozzi, Valle, Cavallone, Perasso. Allenatore: Berogno.

Ventimiglia 2 (Sparma, Ventre) – Albenga 0

Ventimiglia: Scognamiglio, Peirano, Ierace, Leggio, Musumarra, Ala, Rea, Trotti, Eugeni, Ventre, Sparma. A disposizione: Dodaro, Bestagno, Oliveri, Salzone, Mamone, Mei, Allegro, Salzone, Serpe. Allenatore: Lucisano.

Albenga: Vernice, Sancinito, Rudi, Dagnino, Saiu, Di Bella, Gibilaro, Basso, Gargiulo, Graziani G, Virga. A disposizione: Scalvini, Patrucco, Calcagno, Lupo, Natella, Belvedere, Mariani, Graziani T, Jebbar. Allenatore: Lupo.

Ospedaletti 2 (Allaria, Allaria) – Alassio 2 (Luciani, Fasce)

Ospedaletti: Frenna, Negro Alessio, Fici, Martelli, Giovanati, De Mare, Cassini, Cambiaso, Alasia, Schillaci, Semati. A disposizione: Ventrice, Martini, Ceriolo, Saih, Facente, Leone, Allaria, Porcelli. Allenatore: Biffi.

Alassio: Ben Ayech, Toriello, Lombardo, Coulibaly D., Invernizzi, Pondaco, Panarello, Oviahon, Fasce, Gargano, Betancourt Flores. A disposizione: Bonsignore, Cafiero, Bazzarini, Parodi, Passalacqua, Luciani, Cordano, Leandri. Allenatore: Luciani.