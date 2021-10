“Dona la spesa”, a Savona raccolte 5,5 tonnellate di prodotti

Savona. Soddisfazione per i risultati per la raccolta solidale di alimenti “Dona la spesa”, promossa da Coop Liguria il 16 ottobre, in concomitanza con la Giornata Internazionale di contrasto alla povertà. I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 29 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà. Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto 66 associazioni supportate dai volontari delle Sezioni Soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.

In provincia di Savona, sono state raccolte 5,5 tonnellate di prodotti, destinate alle seguenti associazioni: all’Ipercoop Il Gabbiano di Savona la raccolta è stata effettuata dai volontari di ACLI Coordinamento donne, ARCI Savona, Caritas San Francesco e USEI; all’Ipercoop Le Serre di Albenga erano presenti la Croce Bianca e la Caritas San Bernardino; a Finale Ligure, la Consulta del volontariato e il Centro di Ascolto della Caritas; a Cairo Montenotte la raccolta è stata effettuata dalla Caritas parrocchiale; ad Albisola dalla San Vincenzo Stella Maris; ad Albissola Marina dalla Croce d’Oro; ad Alassio dalla Croce Rossa; a Loano dal Banco di Solidarietà; a Vado Ligure dalla San Vincenzo, da ACLI Coordinamento Donne e USEI; a Varazze dalla San Vincenzo e dalla Protezione Civile.

Alle donazioni legate ai tre appuntamenti annuali con “Dona la spesa” (che nel complesso, nel 2021, hanno permesso di regalare al volontariato 73 tonnellate di merci), si sommano quelle della raccolta permanente “Spesa sospesa”, attiva in quasi tutti i punti vendita, che da inizio anno, a livello regionale, ha permesso di raccogliere e donare altre 73 tonnellate di prodotti.

Coop Liguria, inoltre, dona al volontariato anche attraverso il progetto “Buon fine”, che recupera i prodotti non più vendibili ma ancora idonei al consumo che si generano nei punti vendita (644 tonnellate di merci nel solo 2021).