Dissesto idrogeologico, Tosi (M5S): “Toti solo capace di fare proclami e rispondere con insulti, ma poi ogni anno contiamo i danni”

Liguria. “Toti ieri in conferenza stampa ha definito ‘sciacalli’ coloro che, esattamente come voi a casa, si stavano chiedendo cosa abbia fatto Regione Liguria per evitare di subire gli ennesimi danni al territorio a seguito delle piogge. L’utilizzo del termine ‘sciacalli’, oltre a non essere consono al linguaggio di un governatore che non è nuovo a non saper reggere il confronto sulla dialettica dovendo spesso ricorrere agli insulti, provoca rabbia e indignazione: non si può far finta che vada tutto bene, nascondendo la polvere sotto il tappeto”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

Che poi ricorda: “I 496 millimetri di pioggia caduti in sei ore a Cairo Montenotte (record storico nazionale di caduta pluviometrica); le frane e gli allagamenti che hanno martoriato Rossiglione e la Valle Stura; i fiumi Letimbro, Erro e Bormida esondati; e tratti di ferrovie e autostrade chiuse per impraticabilità sono il segno inequivocabile che il clima è cambiato già da qualche anno e continuerà a farlo, in peggio. Ed è per questo che dobbiamo iniziare da oggi, nella nostra competenza regionale (e nel nostro piccolo), a ridurre l’impatto dell’uomo sul clima. Problema, questo, che Toti ignora quasi del tutto e non ha la minima intenzione di affrontare nel merito”.

“A maggior ragione – continua Tosi -, bisognerebbe intervenire in maniera più rapida e massiccia sul territorio, controllando che tutti i fondi spesi finiscano nelle opere, fino all’ultimo centesimo. E non si perdano nelle tasche di imprese appaltatrici o nei meandri dei subappalti. Così come sarebbe da migliorare il sistema delle allerte, spesso e volentieri impreciso nelle sue valutazioni”.

“Ora basta – e conclude – non possiamo più, ogni volta, aspettare la conta dei danni. Bisogna mettere in sicurezza il territorio e iniziare a cambiare le nostre abitudini, per davvero”.