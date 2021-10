Disordini a Roma, Nappi (MIU) querela il prefetto ed il questore della Città Eterna

Loano. Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita-Stop Europa e “quasi candidato” sindaco di Loano, allunga la lista di figure istituzionali denunciate per questioni legate alla pandemia.

Gli ultimi della lista sono il prefetto di Roma Matteo Piantedosi e il questore Mario Della Cioppa. L’ipotesi di reato riportata nella denuncia-querela è “abuso d’ufficio”.

La doppia denuncia, sporta questa mattina presso la caserma dei carabinieri di Loano, fa seguito ai fatti avvenuti durante la manifestazione “No Green Pass” avvenuta a Roma il 9 ottobre scorso.

Nappi, presente a Roma durante la manifestazione, ha sporto denuncia “in quanto le forze dell’ordine hanno manganellato persone dal comportamento e dai modi pacifici durante la manifestazione. Quindi per aver manganellato senza alcun motivo cittadini composti e non violenti che ivi si trovavano semplicemente per prendere parte ad una normalissima e tranquilla manifestazione senza mettere in atto alcun atteggiamento rissoso o violento. A testimonianza di questo, sono personalmente in possesso di video e filmati che documentano il tutto”.