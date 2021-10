Disavventura per due fungaioli che si perdono nel bosco, soccorsi mobilitati

Cairo Montenotte. Avevano cercato inutilmente il sentiero giusto due fungaioli di 73 e 75 anni che oggi si sono persi nella zona del Parco dell’Adelasia. Poi la chiamata al 118 che ha allertato il soccorso alpino e speleologico Liguria.

I tecnici, in contatto telefonico con la coppia dei due fungaioli (uno dei due iniziava ad avere sintomi di stanchezza), sono riusciti a raggiungere i dispersi. Fortunatamente i due fungaioli erano in buone condizioni fisiche e per loro non è stato necessario alcun accompagnamento in ospedale.

Riaccompagnati sulla strada, sono stati i vigili del fuoco che con un loro mezzo hanno permesso ai due fungaioli di raggiungere la loro automobile.