Diocesi Savona-Noli, new entry e sacerdoti in partenze a Finale Ligure e Varazze

Finale/Varazze. Novità nelle parrocchie di Finale Ligure e Varazze, dove ai sacerdoti sono stati affidati nuovi incarichi.

Don Athanase Bavugirije, sacerdote di origine burundese, viceparroco di san Biagio in Finalborgo, è stato incaricato dal vescovo di dare un aiuto pastorale, in particolare per la realtà giovanile, alla parrocchia di Finalpia. Don Athanase è anche incaricato per la vicaria dell’assistenza spirituale al Centro ascolto Caritas di Finale e ai gruppi caritativi del Ponente.

Lascia invece la diocesi, e in particolare la città di Varazze, padre Joseph Thadathipparumpil Kuniumon, conosciuto come padre Abramo, della congregazione indiana degli Araldi della Buona Novella. Per lui si apre una nuova esperienza come parroco nella diocesi di Pisa, dove gli Araldi amministrano una parrocchia.

Resta, al momento, nella chiesa varazzina di san Francesco, sede degli Araldi, solo padre Emmanuel Alanickal Lijo,vicario parrocchiale di san Nazario e cappellano delle suore dell’istituto Cottolengo di Celle Ligure.