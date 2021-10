Difesa della costa e ripascimento, oltre 400mila euro per il Savonese: la provincia che ne ottiene di più

Liguria. Stanziato oltre un milione di euro per il ripascimento stagionale delle spiagge, manutenzione straordinaria di opere marittime esistenti, quali pennelli o scogliere, e progettazioni di difesa della costa. E la provincia di Savona sarà quella che riceverà più fondi.

In totale, infatti, oltre 404mila euro (dei 1.126.500 euro complessivi), saranno destinati ai litorali presenti sul nostro territorio, suddivisi per 19 Comuni. Un dato che testimonia come le nostre spiagge siano quelle che hanno più bisogno di interventi di cura e messa in sicurezza, tenendo conto però anche del fatto che il nostro litorale è tra i più estesi della Regione.

Il Comune savonese che riceverà più fondi è Loano (42.683,53 €), seguito da Finale Ligure (41.661,07 €) e Alassio (35.015,12 €). Sotto i 30mila euro invece Savona (29.053,43 €), Ceriale (28.793,88 €), Varazze (25.105,18 €), Laigueglia (24.672,60 €), Albenga (21.086,15 €), Pietra Ligure (21.054,69 €), Celle Ligure (19.434,49 €), Andora (17.373,86 €), Spotorno (16.382,86 €), Noli (13.394,15 €), Bergeggi (11.986,31 €), Borgio Verezzi (11.191,94 €) e Borghetto (10.649,25 €). Chiudono l’elenco tre Comuni a cui arriveranno meno di 10mila euro: Albisola Superiore (8.384,12 €), Vado Ligure (8.289,74 €) e Albissola Marina (6.693,14 €).

Se la nostra provincia è quella a cui nel complesso sono stati destinati più fondi per la sistemazione delle spiagge (il 36%), lo stesso non vale nella “classifica” dei singoli Comuni. A livello regionale, infatti, la quota maggiore va alla Città di Genova che, con circa 95mila euro, riceve quasi un terzo dei fondi destinati alla sua provincia. Seguono poi due città dell’Imperiese e dello Spezzino, ovvero Sanremo che otterrà più del doppio di Loano (oltre 86mila euro) e Porto Venere a cui sono destinati oltre 50mila euro.

Per quanto riguarda le altre province, 311mila euro andranno all’Imperiese e saranno suddivisi tra 16 Comuni, così come nel Genovesato dove in totale sono stati stanziati 309mila euro, mentre nella provincia di La Spezia, solo il 9% dei fondi, ovvero 112mila euro.

“Queste opere sono fondamentali per la tutela e la valorizzazione del nostro litorale – spiega l’assessore regionale e coordinatore del Tavolo Nazionale sul Demanio Marittimo Marco Scajola – Per andare in contro alle esigenze esposte dai Comuni, già pesantemente gravati dalla situazione pandemica, garantiamo una maggiore flessibilità sia nei tempi di esecuzione, sia in quelli di rendicontazione, infatti le opere dovranno essere eseguite prima della prossima stagione balneare“.