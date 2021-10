Difesa del suolo, ad Alassio al via la pulizia dei rii

Alassio. “Approssimandosi il periodo delle piogge quello assunto stamani è un atto dovuto nel segno della sicurezza del nostro territorio”. Rocco Invernizzi, commenta così l’approvazione, stamani in Giunta, della delibera di approvazione dei progetti definitive d esecutivi, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale per i lavori di “difesa del suolo: pulizia dei corsi d’acqua” afferenti i rii individuati dall’Amministrazione Comunale, in rapporto allo stato di consistenza degli stessi, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque verso lo sfocio a mare.

“Nella fattispecie – aggiunge l’Assessore – in questa fase andremo ad intervenire sui Rii Castello, Palmero, San Giuliano, Arbore (in frazione Moglio) e Brachetto. Si tratta di un intervento di circa 70mila euro, che trova copertura finanziaria in un capitolo che è stato aperto ad hoc in risposta agli eventi alluvionali che negli ultimi anni hanno caratterizzato gli autunni e gli inverni liguri: “Lavori di pulizia rii, canali fossati ed interventi di prevenzione eventi alluvionali”.

“In quest’ottica – la conclusione di Invernizzi – stiamo anche predisponendo un progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di scolo delle acque bianche e delle griglie, sia per le zone del centro cittadino sia delle frazioni per garantire il deflusso delle acque. In proposito è già stata deliberata una variazione di bilancio di circa 100mila euro per finanziare il progetto”.