Dego, grande amarezza per mister Macchia: “Contro l’Albissole non ha funzionato niente”

Albissola Marina. Domenica allo stadio Faraggiana è andato in scena l’esordio stagionale di Albissole e Dego, due formazioni sulla carta destinate a contendersi le zone nobili della classifica. Al termine del match però il divario è risultato clamorosamente ampio, un 6-1 che ha permesso ai biancazzurri di ergersi al primo posto della graduatoria grazie all’ampia differenza reti.

Sono usciti invece con le ossa rotte gli ospiti valbormidesi, evidentemente demoralizzati come testimoniato anche dalle dichiarazioni rilasciate nel post partita da mister Fabio Macchia: “Oggi non ha funzionato niente, dobbiamo sforzarci per ritrovare la quadra reagendo immediatamente”.

Successivamente il tecnico ha proseguito argomentando la propria opinione relativa alla prestazione offerta, una prova ritenuta gravemente insufficiente anche a causa dell’emergenza infortuni che sta continuando a tormentare il Dego.

”Oggi abbiamo dovuto operare svariate sostituzioni a causa di molti problemi muscolari, è un momento complicato e nemmeno la fortuna ci sta assistendo in maniera particolare”, questo il commento di Macchia.

Infine l’allenatore biancoblù ha svelato quale sostiene essere il reale volto della propria squadra, una formazione combattiva la quale già dalla prossima giornata tenterà di ritrovare se stessa. Dopo la ritrovata vittoria in Coppa contro il White Rabbit, il Dego dovrà dunque tentare di reagire immediatamente contro il Murialdo, formazione solida e determinata.

È terminata in questo modo l’intervista a mister Fabio Macchia, allenatore pronto a toccare le corde giuste per permettere alla sua formazione di svoltare.