Dal Festival di Venezia a Savona, proiezione e speleo-attori del film “il buco” al Nuovofilmstudio

Savona. Nuovofilmstudio, in collaborazione con l’associazione culturale speleologica Finalmente Speleo, ha promosso e organizzato la proiezione del film “il buco”, di Michelangelo Frammartino, “Premio speciale della giuria” al Festival di Venezia.

Per scoprire il backstage di un’impresa straordinaria come girare un film in un buco verticale di 700 metri (la grotta del Bifurto, nel Pollino), dopo essersi calati nelle profondità della terra con scalette e acetilene, gli interpreti di quest’avventura incontreranno il pubblico sabato 16 ottobre alle ore 18 e alle ore 21.

Ospiti in sala saranno i protagonisti torinesi dell’esplorazione del 1961, Giulio Gecchele e Marziano Di Maio, gli speleo-attori Leonardo Zaccaro, Enrico Troisi, Federico Gregoretti ed Jacopo Elia e due dei tecnici che hanno reso possibili le immagini e i suoni, il cineoperatore Luca Massa, vincitore della “Pellicola d’oro” come migliore operatore alla macchina e il fonico Simone Olivero.

Ad approfondire il tema, gli speleologi storici del GSP (Gruppo Speleologico Piemontese di Torino) racconteranno la loro esperienza durante l’esplorazione della grotta del Bifurto che, grazie al loro impegno, diventò la grotta più profonda d’Italia. Altrettanto affascinante sarà il racconto dei tecnici che potranno descrivere le complessità di ripresa nell’ambiente sotterraneo e illustrare le recenti tecniche di ripresa audio adottate per coinvolgere il più possibile lo spettatore in questo viaggio: spettatore che diventa anch’esso speleologo.

Per accedere alla sala sarà possibile pre-acquistare i biglietti on-line o in cassa la sera stessa. L’accoglienza degli ospiti è stata possibile grazie al supporto di alcune realtà locali che hanno creduto in questa proposta: Luxottica di Enrico Nicora, il Betty’s Wine Bar, il Buranchetto, la Cooperativa Tracce, lo studio Progea e lo studio del dottore forestale Andrea Sambado.

Le repliche del film proseguiranno da domenica 17 a mercoledì 20 ottobre. Il recente aumento di capienza potrà garantire l’ingresso a tutti coloro che vorranno partecipare a questo viaggio nel cuore e nella pancia della Terra.