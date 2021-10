Da Varazze a Loano, da Savona a Cairo: Aism nelle piazze savonesi per combattere la sclerosi multipla

Savona. Oggi e domani potremo trovare nelle piazze della Provincia di Savona la “Mela di Aism” e, con una offerta minima di 9 euro, si riceverà un sacchetto da 1,8 chili di mele rosse, verdi o gialle. E’ l’iniziativa che questo fine settimana vedrà l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla protagonista in tantissime piazze del savonese.

In Provincia di Savona sarà possibile trovare le Mele nelle seguenti piazze:

Savona: Via Paleocapa, Piazza Sisto IV, Zinola, Santuario;

Valleggia: Piazza della Chiesa;

Vado Ligure: Piazza Cavour;

Albissola Marina: Piazza del Popolo;

Bergeggi: Via de Mari Terrazza;

Albisola Superiore: Passeggiata a mare;

Stella: Piazza Poggi;

Celle Ligure: Passeggiata a Mare;

Spotorno: Via Garibaldi;

Altare: Piazza Mons. Bertolotti;

Noli: Piazza Ronco;

Varazze: Piazza Beato Jacopo;

Mallare: Via Luigi Corsi;

Pallare: Piazza S. Marco;

Carcare: Via Garibaldi;

Pontinvrea: Piazza Indipendenza;

Calice Ligure: Piazza Massa;

Finale Ligure: Piazza Pertica;

Finalborgo: Piazza S.Biagio;

Bormida: Località Chiesa;

Cairo Montenotte: Piazza Stallani;

Bardino Vecchio: Piazza S.Carlo;

Borgio Verezzi: Piazza Magnolia;

Bardino Nuovo: Piazza San Sebastiano;

Sassello;

Tovo San Giacomo: Piazza Don Zunino;

Magliolo: Piazza Colombo;

Millesimo: Piazza del Comune;

Pietra Ligure: Piazza S. Nicolò;

Mioglia: Piazza Generale Rolandi;

Giustenice: Piazza S. Michele;

Roccavignale: Via Roma, Piazza del Comune;

Loano: Piazza Rocca.

Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di Aism a cui si può donare 5 o 10 euro. Tutti i fondi raccolti, oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla, andranno a sostenere il progetto “ripartire insieme” dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività sul territorio.

Anche per quest’anno il testimonial che ha voluto dare il volto all’iniziativa è lo chef Alessandro Borghese. Ma sono tantissimi gli altri volti noti che accompagnano Aism: tra tutti anche Ciccio Graziani, Massimiliano Rosolino, Paola Marella, Chiara Francini e Gianluca Zambrotta.

La sclerosi multipla colpisce principalmente i giovani. Delle 130 mila persone con sclerosi multipla in Italia, infatti, il 10% sono bambini e il 50% ragazze e ragazzi sotto i 40 anni. Non solo, la sclerosi multipla è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. Non si conoscono ancora le cause della malattia e non esiste ancora la cura definitiva.

Ma di che malattia si tratta? Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la Sclerosi multipla è una patologia grave del sistema nervoso centrale. Questa è la grande emergenza che Aism, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), dal 1968 prova a combattere operando su tutto il territorio nazionale nella convinzione che le persone con sclerosi multipla e le loro famiglie abbiano il diritto a una buona qualità della vita e a una piena integrazione sociale.