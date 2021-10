Criminalità nel savonese, nel 2021 oltre 9mila denunce: aumentano violenze sessuali e spaccio di droga

Savona. Per il savonese 16° posto assoluto rispetto al 13° del 2020, in generale l’indice di criminalità diminuisce quindi, seppur lievemente, ma a preoccupare è l’aumento di alcuni reati, come le violenze sessuali e lo spaccio di stupefacenti, oltre che di alcune tipologie di furti.

È questo la fotografia scattata dal Sole 24 Ore nella consueta classifica sulla criminalità che mette a confronto 106 province italiane in base al numero di segnalazioni rilevate dalle forze dell’ordine rapportato alla popolazione residente.

In questo caso vengono analizzati i dati corrispondenti ai primi sei mesi del 2021 e subito a balzare all’occhio è il numero di denunce. Nella provincia di Savona, infatti, a metà anno se ne rilevano 9.602, appena 2.418 in meno rispetto a tutto il 2020. Anche se è da considerare che il lockdown e le numerose restrizioni dovute alla pandemia, lo scorso anno, hanno inciso anche sui reati.

Che i dati saranno in crescita a fine 2021, è quindi quasi scontato. Ma a destare maggiore allarme è soprattutto l’aumento delle denunce per violenze sessuali e stupefacenti. Nel primo caso, infatti, il Savonese recupera le posizioni perse nel 2020 e ritorna a tre anni fa, attestandosi al 20° posto della classifica nazionale (l’anno scorso era al 72°). Anche per quanto riguarda la droga, il balzo è di 15 posizioni: dal 34° posto del 2020, ora la nostra provincia sale al 19°.

E se in generale per i furti il dato sembra quasi invariato (20° posto rispetto al 21° del 2020), in alcuni casi il numero cresce in modo sostanziale. A partire dai furti di autovetture, che torna ad essere simile a quello di alcuni anni fa: nei primi sei mesi del 2021 sono state 79 le denunce, un numero che in rapporto alla popolazione mette il savonese al 62° posto, mentre lo scorso anno era all’80° (nel 2018 66° e nel 2029 61°). Aumentano anche i furti nelle abitazioni, per cui la nostra provincia è 6° (nel 2020 era 9°), anche se in questo caso la crescita non raggiunge i livelli allarmanti del 2018, quando Savona occupava la vetta della classifica. E anche per i furti negli esercizi commerciali il dato non diminuisce: dal 23° posto del 2020, si passa al 16°. Non sono positivi nemmeno i dati riguardanti altre tipologie di furto, come quelli di motocicli, ciclomotori, con destrezza e con strappo: tutti dati che tengono il nostro territorio nella top 20 nazionale.

Per quanto riguarda, invece, le rapine si registra un lieve miglioramento, con il savonese che perde una posizione (ora è 24°), ma è 5° per le rapine in banca e 17° per quelle in pubblica via.

La nostra provincia si piazza sempre nelle prime 20 posizioni anche per quanto riguarda i danneggiamenti (8°), il contrabbando (9°), le truffe e le frodi informatiche (12°, +1 rispetto al 2020) e la contraffazione di marchi e prodotti industriali (12°). Dati in miglioramento, invece, per quanto riguarda le estorsioni (oggi 51° nel 202° 34°) e gli incendi: dal 31° posto dello scorso anno, il savonese passa al 45°, in totale le denunce sono state 24.