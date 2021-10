Covid, Toti: “Sale l’Rt ma Liguria zona bianca grazie ai vaccini”

Liguria. Nessuno dei 14 pazienti attualmente ricoverati all’ospedale San Martino di Genova, 11 in media intensità e 3 in terapia intensiva, è vaccinato. Alle fantasie dei no vax rispondo con i numeri della scienza: il 100% dei ricoverati nel più grande ospedale genovese non ha ricevuto alcuna dose di vaccino. Tra quelli che accedono al pronto soccorso, invece, in media 4 su 5 non sono vaccinati”.

Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della pandemia, con riferimento ai nuovi casi e alla campagna vaccinale in atto nel territorio ligure.

“Il vaccino non è solo una questione di Green Pass, il vaccino serve per tutelare la propria salute”.

“Questa resta una fase cruciale della pandemia – ha aggiunto ancora il presidente Toti – in cui l’Rt tende a salire (1,05 nella settimana dal 18 al 24 ottobre) ma con la Liguria che si attesta ancora in zona bianca grazie proprio alla nostra importante campagna vaccinale”.

“Gli ospedalizzati in area medica sono al 4%, quelli in terapia intensiva al 5%”.

“L’incidenza media è di 40 casi ogni 100 mila abitanti (27 a Savona, 40 a Spezia, 62 a Imperia, 33 a Genova). Questo vuol dire che ora è il momento di vaccinarsi, con la prima dose chi non lo ha ancora fatto, con la terza chi ne ha diritto” conclude Toti.