Covid, Toti: “Boom di prenotazioni per le terze dosi. Virus sempre più all’angolo”

Liguria. “Le prenotazioni per le terze dosi hanno fatto un importante balzo in avanti e la circolazione del virus in Liguria continua a diminuire, così la nostra regione si conferma sempre più saldamente in zona bianca”.

A dirlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che specifica: “Ad oggi sono 11.443 (10.386 quelle degli over 80, 1.057 quelle degli immuno compromessi) le terze dosi, 763 in più rispetto a ieri. Sono quasi 3 mila, invece, i prenotati in tutte le fasce d’età negli ultimi 5 giorni. Un segnale di come la campagna vaccinale non sia arrivata ad un punto di stallo ma vada comunque avanti, ovviamente considerando che ormai si è vaccinata almeno con una dose gran parte della popolazione ligure”.

Ma ora veniamo agli altri numeri: “L’Rt della settimana tra il 27 settembre e il 3 ottobre si attesta infatti a 0,74, scendendo di 9 punti rispetto alla settimana precedente (0.83) – informa Toti -. Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è al 2% mentre quello di occupazione dei posti letto in area medica è al 3%, ben al di sotto di tutte le soglie di rischio. L’incidenza media è a 29 casi ogni 100 mila abitanti. Tutti indicatori che ci confermano una volta di più quanto la vaccinazione sia l’unica arma per sconfiggere il virus”.