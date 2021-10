Covid, risalita dei contagi: un decesso nel savonese

Liguria. Sono 74 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria su 3.234 tamponi molecolari e 16.534 test antigenici rapidi secondo il bollettino emesso dalla Regione sull’emergenza sanitaria legata al Covid.

Ancora in lieve crescita gli ospedalizzati rispetto a ieri, mentre nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso, un uomo di 67 anni ricoverato al San Paolo di Savona e che porta il bilancio complessivo a 4.423 vittime dall’inizio della pandemia.

In tutto sono 73 i ricoverati in Liguria (3 in più da ieri), di cui 10 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare in tutta la Liguria 808 persone (46 in meno).

Si contano 2.137 casi positivi in tutta la regione (11 in meno con 84 nuovi guariti). Dei nuovi contagiati 42 sono in provincia di Imperia, 17 a Genova, 7 nello Spezzino, 8 nel Savonese, e zero non riconducibili alla residenza in Liguria.

Nelle ultime 24 ore sono state eseguite 4.489 vaccinazioni, di cui solo due con Astrazeneca. Il totale delle terze dosi somministrate è di 26.649. Sono state immunizzate 919.662 persone con Pfizer o Moderna, 143.884 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 232. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 17 (-2), di cui 2 in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 160.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 337.499 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 872 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 162.713 (di cui 5.027 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.992 dosi. Nelle ultime 24 ore è stata somministrata una dose. Hanno ricevuto la seconda dose 20.635 persone.