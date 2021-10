Covid, oltre un mln di liguri vaccinati: prosegue il piano per la terza dose

Liguria. “Sono 1.080.043 i liguri che hanno effettuato il ciclo completo della vaccinazione, pari al 78,07% della popolazione over 12 e 1.157.500 coloro che si sono vaccinati con la prima dose. Numeri molto importanti segno della campagna vaccinale che prosegue per mettere in sicurezza la popolazione e garantire la ripartenza e la ripresa della vita”.

Lo comunica il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti facendo il punto sui vaccini.

Dai dati raccolti da Liguria Digitale emerge che ammontano a 144.842 gli over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 93,26%, 150.199 le persone appartenenti alla fascia di età 70/79 pari all’83,53%, 166.435 le persone comprese nella fascia 60/69 pari all’81,75%, 197.902 le persone dai 50 ai 59 anni che hanno ricevuto anche la seconda dose pari al 78,18%, 147.875 i cittadini dai 40 ai 49 anni che si sono vaccinati con due dosi pari al 72,57%, 104.651 le persone dai 30 ai 39 anni vaccinate pari al 70,89%, 104.517 i vaccinati nella fascia 20/29 pari al 76,72% e 63.622 i ragazzi dai 12 ai 19 anni pari al 63,01%.

Per quanto riguarda invece le prenotazioni per la terza dose sono 1.426 quelle già effettuate oggi da parte dei soggetti immunocompromessi, 18.829 quelle da parte degli over 80, 1.688 dagli operatori sanitari, 150 da parte degli ultra vulnerabilli.

Per quanto riguarda i dati di oggi sono 66 i nuovi positivi, di cui 19 nella Asl 1 Imperiese, 18 nella Asl 2 Savonese, 9 nella Asl 3 Genovese, 6 nella Asl 4 del Tigullio e 14 alla Spezia. Il totale dei tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ammonta a 3.629, mentre i test antigenici effettuati sono 16.693. Undici le persone ricoverate in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini nelle ultime 24 ore son state somministrate 5.456 dosi, mentre sono 15.639 le terze dosi somministrate a tutte le categorie aventi diritto.