Covid: nuovo record di tamponi rapidi, stabili i ricoverati

Genova. Sono 66 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.629 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono ben 16.693 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 15 sono relativi alla provincia di Genova (9 alla Asl 3 e 6 alla Asl 4), 18 riguardano l’Asl 2 savonese, 19 l’imperiese e 14 lo spezzino. Nessuno caso è riconducibile a persone non residenti in Liguria. Nessun decesso nelle ultime 24 ore a causa del Covid. Al momento in Liguria ci sono 2069 casi “attivi” di coronavirus, 9 meno di ieri. Di questi 1065 nel genovese e 245 in provincia di Savona.

Stabili i ricoverati. Sono in tutto 61 ma si aggravano alcuni pazienti: ben 11 sono in terapia intensiva contro gli 8 di ieri ricoverati in terapia intensiva sono 8 contro i 7 di ieri, tra cui un minore ricoverato al Gaslini. In isolamento domiciliare abbiamo 774 persone, 61 meno di ieri. Sono 1237 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 75.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 5.456 dosi di Pfizer/Moderna e 1 di Astrazeneca. Ad oggi sono 15.639 le terze dosi già inoculate: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.231.798, vale a dire l’88% del consegnato.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 245. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 17 e cioè 2 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 227.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 332.179 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.122 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 150.477 (di cui 3.013 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.987 dosi. Nelle ultime 24 ore è stata somministrata una dose. Hanno ricevuto la seconda dose 20.626 persone.