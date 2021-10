Covid in Liguria, aumentano i tamponi rapidi: sono oltre 9 mila nelle ultime 24 ore. 14 nuovi casi in Asl2

Liguria. Sono 69 i nuovi casi di Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.736 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 9.006 tamponi antigenici rapidi, il cui utilizzo è di fatto quasi raddoppiato nel giro di poche ore a causa dell‘entrata in vigore della nuova normativa sul green pass. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 24 sono relativi alla provincia di Genova (13 alla Asl 3 e 11 alla Asl 4), 14 riguardano l’Asl 2 savonese, 19 l’imperiese e 10 lo spezzino. Non risultano invece casi riconducibili a non residenti in Liguria.

Al momento in Liguria ci sono 2.089 casi “attivi” di coronavirus. Oggi si registra un deceduto: un uomo di 87 anni ricoverato al San Paolo di Savona. Aumentano di cinque unità i ricoverati. Sono in tutto 62, di cui 6 in terapia intensiva, come ieri.

In isolamento domiciliare abbiamo 824 persone, 2 più di ieri. Sono 1.214 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 71.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 5.485 dosi di Pfizer/Moderna e nessuna di Astrazeneca: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.214.250 Le dosi booster dall’inizio della fase di richiamo sono state 11.546.

PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 268 (2 in più rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale restano 13, nessuno in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 304 (5 in più di ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 328.656 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 790 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 159.028 (di cui 2.133 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.986 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.621 persone.