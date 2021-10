Covid, in Liguria 70 nuovi positivi: nel savonese 14 ricoveri ma nessuno in terapia intensiva

Liguria. Secondo quanto riportato dal bollettino odierno di Alisa, sono 70 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.747 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5.396 tamponi antigenici rapidi.

Dei nuovi casi 28 sono relativi alla provincia di Genova (23 alla Asl 3 e 5 alla Asl 4), 13 riguardano l’Asl 2 savonese, 8 l’imperiese e 19 lo spezzino. Due casi non sono riconducibili a persone residenti in Liguria.

Sono due purtroppo le persone decedute a causa del Covid registrate nel bollettino di oggi. Si tratta di due uomini, 83 e 87 anni. Entrambi erano ricoverati al Galliera ed entrambi sono morti il 30 settembre.

Al momento in Liguria ci sono 2.242 casi “attivi” di coronavirus. Di questi 1.141 nel genovese e 273 in provincia di Savona.

Aumento, anche se lievemente, i ricoverati. Sono in tutto 59, di cui 6 in terapia intensiva. I posti letto occupati sono sei più di ieri.

In isolamento domiciliare abbiamo 967 persone, 14 meno ieri. Sono 1.533 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 76.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 3771 dosi di Pfizer/Moderna e 2 di Astrazeneca: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.158.053.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 273 (4 in più di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 14, ovvero 1 in più di ieri, ma nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 354.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 318.712 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 623 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 155.020. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.975 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.606 persone.