Covid, in Liguria 69 nuovi casi: terapie intensive quasi deserte

Liguria. Sono 69 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.429 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.697 tamponi antigenici rapidi. Così risulta dal bollettino quotidiano di Regione / Alisa.

Dei nuovi casi, 28 sono relativi alla provincia di Genova (18 alla Asl 3 genovese e 10 alla Asl 4 chiavarese). 15 casi sono relativi all’imperiese, 20 all’Asl 2 savonese e 6 allo spezzino. Non sono registrati casi non riconducibli alla residenza in Liguria.

Nel bollettino di oggi non sono registrati decessi dovuti al Covid. I ricoveri sono pressoché stabili, uno in meno rispetto a ieri nei posti letto Covid e due in più in terapia intensiva, per un totale di 55 di cui 6 in rianimazione. In isolamento domiciliare (quarantena) ci sono 906 persone, tre meno di ieri, mentre 1435 sono quelle in sorveglianza attiva.

Le dosi “booster” effettuate oggi sono 4522 su 4483 dosi totali somministrate. Questo significa che solo un centinaio di persone ha intrapreso il percorso di immunizzazione o lo ha completato con la seconda dose.

IN PROVINCIA DI SAVONA –

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 265 (+10). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 316 (come ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 322.400 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 897 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 156.398. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.978 dosi. Nelle ultime 24 ore è stata somministrata una dose. Hanno ricevuto la seconda dose 20.609 persone.