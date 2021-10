Covid, il primario Anselmo: “Casi gravi e decessi in pazienti non vaccinati tra i 50 e i 70 anni”

Savona. “In questo periodo, nel nostro reparto, i casi gravi o i decessi avvengono in pazienti non vaccinati di fascia di età relativamente giovane (50-70) con la combinazione di alcuni fattori di rischio (diabete, ipertensione, obesità). Abbiamo poi una quota di pazienti vaccinati che vengono ricoverati per positività ma che sono affetti da complicanze di altra patologia (cardiologica o chirurgica). In questi casi (pazienti vaccinati ricontagiati), solitamente il virus non provoca forme gravi”.

Lo ha detto il direttore della struttura complessa di Malattie Infettive dell’ospedale San Paolo di Savona Marco Anselmo rispondendo alle domande poste da Assfad, associazione che da tempo si occupa di divulgazione scientifica dando voce ai medici del territorio.

“Siamo in una fase cruciale della pandemia. L’inverno è alle porte, lo scorso anno la situazione italiana era drammatica – ricordano da Assfad -; in diverse nazioni europee, in queste ultime settimane, la circolazione del virus ha ripreso. Ma ci sono i vaccini e l’Italia è una nazione virtuosa. Il futuro, tuttavia, è incerto. E a Savona? Ci è parso giusto tornare a dialogare con chi si occupa “sul campo” di tutto ciò: il dottor Marco Anselmo, primario di Malattie Infettive all’Ospedale San Paolo di Savona e che da molti mesi è il nostro principale punto di riferimento”.

L’INTERVISTA INTEGRALE

Siamo giunti all’autunno inoltrato del 2021. Quel periodo che nello scorso 2020 aveva segnato una ripresa vigorosa del virus con dati di contagi, ricoveri e morti in grande crescita. In questo autunno 2021 la situazione è, per ora, diversa. In mezzo c’è stata una campagna di vaccinazione imponente che ha portato l’Italia ai primi posti europei per percentuali di vaccinati. Qual è la situazione a Savona?

La circolazione virale di SARS CoV2 è ovviamente non paragonabile allo stesso periodo dello scorso anno quando non eravamo in possesso del vaccino. In questo momento qualche problema lo possono creare le varianti di cui si parla poco ma che sicuramente dovremo fronteggiare anche affinandoci sulla composizione vaccinale.

Com’è la situazione nel suo reparto?

Il reparto di Malattie Infettive è lo specchio della situazione Nazionale considerando che i ricoveri dei positivi al Covid sono oramai quasi del tutto centralizzati su Savona per permettere ad altri ospedali di riprendere attività, in particolare chirurgiche, che nel periodo di maggior criticità della pandemia avevano rallentato.

Che rischi ci sono di una ripresa invernale del virus nel nostro territorio?

Con la campagna vaccinale, che ha raggiunto circa l’80-85% della popolazione , la circolazione virale da alcuni mesi è stata più contenuta. Neanche l’effetto vacanze o il ritorno a scuola hanno modificato la situazione, ed ora si sta mettendo in campo anche la 3^ dose estremamente raccomandata per gli over 80, i pazienti fragili e, a scalare, a tutte le fasce di età andando indietro nelle leve di chiamata.

Vuole dirci una parola chiara su questo tema?

Chi ha fatto la malattia in maniera naturale o chi è vaccinato, qualora si ripositivizzi, non presenta forme serie di malattia con i noti e gravi sintomi respiratori. Inoltre, come emerge anche da lavori scientifici, l’immunità naturale da malattia , sembra proteggere maggiormente rispetto alla sola immunità vaccinale.

A che punto sono le cure per la malattia?

In questo momento stiamo continuando ad usare l’unico antivirale a nostra disposizione e cioè Remdesivir. In adiuvante eparina e cortisonici oltre ad un antibiotico vengono riservati alle forme respiratorie gravi. Molto interessanti sono gli anticorpi monoclonali che vanno usati in fase precoce di infezione (non più di 5-10 giorni dal 1° tampone positivo) e che hanno il potere di limitare la progressione di malattia verso forma grave. Nel nostro ospedale così come ad Albenga sono stati usati in moltissimi casi scongiurando appunto forme serie di malattia e ricoveri ospedalieri. E’ in fase di avanzato studio un nuovo antivirale in compressa della GSK che pare abbia dato buoni risultati in fase di sperimentazione.

Qual è la sua posizione sul Green Pass?

Il Green Pass è un documento amministrativo di controllo, il vaccino è un salvavita per chi lo riceve e tutela la salute pubblica. Visto che una parte della popolazione rifiuta il vaccino la tutela della salute pubblica, al momento, può essere controllata con questa modalità.