Covid, il ministero della Salute apre alla terza dose per tutti gli over 60

Roma. E’ arrivato il via libera del Ministero della Salute alla terza dose per tutti gli over 60.

“Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA via libera alla terza dose (booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”. In un comunicato stampa di poche righe il ministero della Salute spiega i contenuti dell’ultima circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, che apre la terza vaccinazione anti coronavirus a una platea molto più ampia degli over80.

La circolare assorbe il parere positivo per un’estensione generalizzata del booster (del richiamo) a tutta la popolazione con oltre 60 anni fornita dll’Aifa, agenzia italiana del farmaco dopo che l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, ha sdoganato la terza dose di vaccino per gli over 18 seppur rinviando le decisioni a ciascun Paese in base alla strategie nazionali di salute pubblica.

L’indicazione del ministero della Salute tiene conto del rischio di malattia grave (maggiore appunto negli over 60), della velocità di declino degli anticorpi e dell’obbligo di far passare almeno sei mesi, prima della terza somministrazione.