Covid: calano i positivi nel savonese, stabili i ricoveri, nessun decesso

Liguria. Sono 60 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, di cui 10 nel savonese, a fronte di 2.035 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.625 tamponi antigenici rapidi. E’ quanto riportato nel bollettino odierno di Alisa.

Al momento in Liguria ci sono 2.193 casi “attivi” di coronavirus. Aumentano di un’unità i ricoverati che salgono così a 60, di cui 5 in terapia intensiva. Non si registra fortunatamente alcun decesso.

In isolamento domiciliare abbiamo 1007 persone, 40 più di ieri. Sono 1.544 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 109.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 502 dosi di Pfizer/Moderna e 3 di Astrazeneca: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.158.726.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 261 (12 in meno di ieri). Le persone ricoverate in ospedale rimangono 14, nessuno in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 359 (+5 rispetto a ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 318.796 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 71 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 155.046. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.975 dosi (nessuna nelle ultime 24 ore). Hanno ricevuto la seconda dose 20.606 persone.