Covid, 87 nuovi positivi in Liguria: a Savona muore una donna di 59 anni

Liguria. Sono 87 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.169 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.432 tamponi antigenici rapidi. A dirlo il bollettino ufficiale di Alisa e Regione Liguria.

Purtroppo la provincia di Savona conta il numero più alto di nuovi casi dopo Genova. Sono 18 in Asl2, 12 in Asl1 (Imperia) e 16 in Asl5 (La Spezia). Sono 41 invece i nuovi positivi comunicati in provincia di Genova (37 in Asl3 e 4 in Asl4).

Nel bollettino odierno si conta anche un decesso a Savona: si tratta di una donna di 59 anni mancata all’ospedale San Paolo.

Al momento in Liguria ci sono 2.266 casi “attivi” di coronavirus. Continuano a scendere, anche se lievemente, i ricoverati. Sono in tutto 53, di cui 6 in terapia intensiva. I posti letto occupati sono quattro in meno di ieri.

In isolamento domiciliare abbiamo 981 persone, 5 meno ieri. Sono 1488 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 76.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 4191 dosi di Pfizer/Moderna e 10 di Astrazeneca: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.153.786.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 269 (6 in più di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 13, ovvero 1 meno di ieri. Un solo paziente è ricoverato in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 348.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 318.060 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 630 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 154.699. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.975 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 2 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.606 persone.