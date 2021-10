Covid, 65 nuovi positivi in Liguria: due persone in più ricoverate in Asl2

Liguria. Sono 65 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.871 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.790 tamponi antigenici rapidi. Così risulta dal bollettino quotidiano di Regione/Alisa.

Dei nuovi casi, 40 sono relativi alla provincia di Genova (28 alla Asl 3 genovese e 12 alla Asl 4 chiavarese). 10 casi sono relativi all’imperiese, 10 all’Asl 2 savonese e 3 allo spezzino. Due i casi non riconducibli alla residenza in Liguria.

Nel bollettino di oggi è registrato un decesso dovuti al Covid: si tratta di un uomo di 85 anni ricoverato a Sanremo. I ricoveri sono in lieve risalita, tre in più rispetto a ieri nei posti letto Covid e due in più in terapia intensiva, per un totale di 59 di cui 6 in rianimazione.

In isolamento domiciliare (quarantena) ci sono 900 persone, undici meno di ieri, mentre 1405 sono quelle in sorveglianza attiva. Nel bollettino di oggi evidenziati anche i casi “attivi” di Covid in Liguria e nelle diverse province: 2111 di cui 1069 in provincia di Genova e 275 nel savonese.

Per quanto riguarda i nuovi dati relativi alle terze dosi delle vaccinazioni. Le dosi “booster” effettuate oggi sono 6.122 su 4036 dosi totali somministrate.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 275 (+4). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 319 (+19). Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 323.979 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 670 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 157.192. Le dosi booster sono 1.202. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.979 dosi. Nelle ultime 24 ore non è stata somministrata alcuna dose. Hanno ricevuto la seconda dose 20.612 persone.