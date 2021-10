Covid, 62 nuovi positivi in Liguria: 17 persone ricoverate in Asl2

Liguria. Sono 62 i nuovi casi di Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 1.786 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 8.371 tamponi antigenici rapidi. A dirlo il bollettino ufficiale di Alisa / Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi positivi 24 sono relativi alla provincia di Genova (15 all’Asl3 e 9 all’Asl 4), 7 riguardano l’Asl2 savonese, 20 l’imperiese e 8 lo spezzino. Tre casi risultano invece riconducibili a non residenti in Liguria.

Al momento in Liguria ci sono 2.151 casi “attivi” di coronavirus. Aumentano di un’unità i ricoverati: in tutto sono 69, di cui 10 in terapia intensiva. Nel bollettino odierno si registra anche un deceduto: è avvenuto il 22 ottobre presso l’ospedale di Sanremo, si tratta di un anziano di 83 anni.

In isolamento domiciliare ci sono 871 persone, 26 più di ieri. Sono 1.559 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 50.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 458 dosi di Pfizer/Moderna e nessuna di Astrazeneca.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 239 (+2). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 17, una in più di ieri, di cui 2 in terapia intensiva (-1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 137 (+11).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 335.776 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 74 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 162.102 (di cui 4.185 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.989 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.631 persone.