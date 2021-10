Covid: 186 nuovi positivi e stabili i ricoveri, ma dati completati anche con la giornata di ieri

Liguria. Sono 186 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.764 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 10.350 tamponi antigenici rapidi: questo il bollettino sanitario odierno di Regione/Alisa.

Dunque una apparente nuova impennata di casi (ieri erano 106), ma la Regione precisa che in data odierna è avvenuto il recupero dei dati non trasmessi nella giornata di ieri a causa di problemi tecnici di natura informatica.

Dei nuovi casi, 72 sono relativi alla provincia di Genova (45 alla Asl 3 genovese e 27 alla Asl 4 chiavarese). Sono 31 i casi relativi all’imperiese, 32 all’Asl 2 savonese e 51 nello spezzino.

Nel bollettino di oggi si registra una persona deceduta: si tratta di un uomo di 67 deceduto all’ospedale di Sanremo (il bilancio totale dei decessi sale a 4.426).

I ricoveri sono 67 (-1) di cui 10 in rianimazione.

In isolamento domiciliare (quarantena) ci sono 988 persone, 85 più di ieri, mentre 1.870 sono quelle in sorveglianza attiva. I guariti sono 93.

I casi “attivi” di Covid in Liguria sono 2.284.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, dal 26 ottobre ad oggi sono state consegnate 2.546.892 dosi, le somministrazioni sono state 2.277.611: la percentuale è dell’89%.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 232. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 19 e cioè una più di ieri. Due persone sono ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 214.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 340.250 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 511 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 163.854 (di cui 6.246 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.993 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.639 persone.