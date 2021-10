Coppa Liguria Seconda Categoria, rimonta della Carcarese: Plodio battuto 2 a 1

PLODIO – CARCARESE “B” 1-2 (9′ Garrone, 70′ Siri, 93′ Gavacciuto)

Plodio. È il primo weekend di ottobre e parte la stagione anche della Seconda Categoria. In Valbormida, tra le tante sfide di Coppa Liguria, anche Plodio – Carcarese.

I padroni di casa rappresentano una delle “gatte da pelare” del girone, il Plodio infatti è una squadra rodata e ambiziosa che sicuramente darà del filo da torcere alle rivali. Ma la Carcarese di mister Siri di certo non starà a guardare.

Nonostante sia composta per la maggior parte da giovani, la formazione biancorossa ha intenzione di dire la sua in questa stagione, dimostrando come il giusto mix tra giovani promettenti e alcuni giocatori di esperienza possa dare buoni risultati.

FORMAZIONI

PLODIO:Cirronis, Picalli, Ferraro, Lai, Aondio, Gallesio, Picozzi, Rossi, Costa, Spinardi, Garrone. A disp.: Capizzi, Cappelletti, Ciccaglioni, Laurenza, Samuel, Cordini, Diamanti, Gioffrè, Sanna. All. Dario Roso

CARCARESE: Briano F., Diop Papa, Gavacciuto, Pera, Tacchini, Ciappellano, Reale, Revelli, Torello, Clemente, Briano A. A disp.: Odella, Pastorino, Briano M., Gioka, Soufhai, Bajrami, Siri Mirko. All. Matteo Siri

PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio ore 15:05

2′ Conclusione dalla distanza di Spinardi, che spara alle stelle

9′ GOOOOOOOOL! Dopo un’iniziale fase di studio, il Plodio passa subito in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Garrone di sinistro imbuca l’1 a 0

14′ Azione da destra della Carcarese, Torello allarga per Revelli che calcia sopra la traversa

17′ Prova a reagire la Carcarese con Gavacciuto che sulla sinistra al limite tenta la conclusione, rimpallato, la sfera arriva in area dove Ferraro riesce ad anticipare tutti e ad allontanare il pallone

22′ Recupera palla Spinardi sulla propria trequarti e verticalizza per Costa che in area prova a sorprendere Briano, ma il portiere biancorosso si fa trovare pronto e manda in angolo

24′ Punizione da posizione centrale per il Plodio, batte Rossi a giro sulla barriera, Briano manda in angolo

35′ Occasione per il Plodio: gran conclusione di Costa dalla distanza, Briano si supera e toglie la sfera da sotto la traversa

39′ Cross di Diop dalla destra, la sfera arriva a Gavacciuto che dalla parte opposta mette la palla in mezzo dell’area per Revelli, anticipato da Gallesio

45′ Punizione dal limite di Torello, nessun pericolo per Cirornis che blocca con facilità

46′ Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

1′ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

9′ Prima sostituzione per la Carcarese: Marco Briano per Diop

10′ Cambio anche per mister Roso, esce uno zoppiccante Picozzi, entra Samuel

13′ LEGNO DEL PLODIO: Calcio d’angolo dalla destra di Spinardi per Aondio che di prima intenzione spara sulla traversa

16′ Seconda sostituzione per la Carcarese: Pastorino rileva Ciappellano

17′ Scambio tra Samuel e Picalli che entra in area e calcia con il destro, sul fondo

18′ Incursione di Clemente sulla destra, prova la conclusione, ma la palla finisce sull’esterno della rete

21′ Mister Siri si gioca il terzo cambio: Soufhai per Alessio Briano

23′ Esce Torello, entra Siri

25′ GOOOOOOOL! Lancio per il neo entrato Siri, che entra in area e con un diagonale infila il pari

26′ Azione insistita del Plodio, conclusione dall’interno dell’area di Costa, su cui risponde Briano

29’ Tiro ad incrociare di Costa, Briano manda in angolo

34′ Punizione dal vertice sinistro dell’area, palla a scendere di Clemente che finisce di poco sopra alla traversa

37′ Esce un acciaccato Tacchini per Bajrami

48′ GOOOOOOOOOL! Punizione di Reale dalla destra, batti e ribatti in area, colpo vincente di Gavacciuto

50′ Triplice fischio