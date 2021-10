Coppa Liguria Prima Categoria, la Carcarese passa il turno: battuta 2 a 1 l’Aurora

AURORA – CARCARESE 1-2 (6′ Ndiaye – 15′ Pisano, 46′ Volga)

Cairo Montenotte. Partita decisiva oggi al Lionello Rizzo di Cairo Montenotte, dove Aurora e Carcarese si giocano il passaggio del turno agli ottavi di finale di Coppa Liguria, anche se a ufficializzare la vincitrice del girone C sarà la prossima e ultima gara.

La classifica vede infatti entrambe le squadre a quota 10 punti, dopo tre vittorie ed un pareggio, e distanti 7 lunghezze dalla ormai eliminata Altarese, mentre il Millesimo chiude la graduatoria ancora senza risultati utili.

La sfida di andata, la prima ufficiale della stagione di Prima Categoria, era terminata con un pareggio ad occhiali senza grandi emozioni che non aveva soddisfatto soprattutto la Carcarese, vicina al vantaggio con il destro di Croce parato da un attento e reattivo Sotomayor. Ma oggi è tutta un’altra partita.

FORMAZIONI

AURORA: Sotomayor, Riolfo, Nonnis, Piccardi, Pisano, Pizzolato, Bignoli, Pesce L., Realini, Rebella, Muca. A disposizione.: Ferro, Ogici, Briano, Di Noto, Ferretti, Pesce J., Laudando, Ognjanovic, Russo. All Adami

CARCARESE: Briano A., Vero, Croce, Ndiaye, Spozio, Manfredi, Bonifacino, Revello, Manti, Alò, De Matteis. A disp.: Giribaldi, Mombelloni, Brovida, Canaparo, Volga, Concas, Comparato. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Maurizio Iovinelli di Savona

PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio ore 17:04

6′ GOOOOOOOOOL! Parte forte la Carcarese che passa in vantaggio grazie a Ndiaye che su punizione batte Sotomayor

15′ GOOOOOOOOL! L’Aurora non sta a guardare e pareggia i conti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, incornata di Pisano

20′ Partita combattuta ed equilibrata, poche occasioni da gol, le squadre fin qui sono state brave a sfruttare le azioni create. Per ora pareggio giusto.

30′ Punizione di Pizzolato da 25 metri, sopra la traversa

39′ Cross di Realini dalla destra, per Bignoli che colpisce di testa, ma commette fallo su Briano

41′ Punizione dalla sinistra di Piccardi, sopra la traversa

41′ Infortunio per capitan Spozio, costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Volga

42′ Azione insistita della Carcarese con Croce che serve Bonifacino, il quale ci prova in area di prima intenzione, ma Sotomayor con un gran intervento protegge la porta giallonera

46′ Termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

1′ Via alla ripresa, Mombelloni per Ndiaye

2′ GOOOOOOOOOL! Calcio d’angolo di Volga direttamente in porta, infortunio di Sotomayor che con i pugni devia la palla in rete

4′ AURORA IN 10. Doppio giallo per Nonnis, che riceve la seconda ammonizione per proteste

10′ Prima sostituzione di mister Adami: Muca lascia spazio a Ogici

11′ Cambio anche per la Carcarese: entra Concas, esce Manti

16′ Laudando per Realini

20′ Terza sostituzione per mister Chiarlone: entra Brovida al posto di Vero

21′ Anche Adami si gioca il terzo cambio: Di Noto per Pizzolato

24′ Punizione defilata di Brovida, che calcia direttamente in porta, Sotomayor intercetta ma non blocca, la palla rimane al centro dell’area ma non ci arriva nessuno

30′ Capitan Rebella esce per Leonardo Briano

33′ Bell’azione della Carcarese con Bonifacino in profondità per Dematteis che dalla sinistra appoggia per Concas che a tu per tu con il portiere sceglie di servire il compagno, invece di tirare. L’ex gialloblu segna, ma l’arbitro annulla per fuorigioco

38′ Tiro potente di Brovida dal limite sulla schiena di Pisano, dopo la deviazione la palla si stampa sulla traversa

41′ Ultima sostituzione per l’Aurora: Ferretti per Luca Pesce

50′ Triplice fischio

L’ANALISI

Vittoria importante per la Carcarese che, grazie ai tre punti con l’Aurora, passa il turno e accede agli ottavi di finale di Coppa Liguria. Anche in caso di sconfitta nella prossima partita, infatti, i gialloneri potrebbero solo raggiungere i carcaresi in vantaggio sugli scontri diretti.

La cronaca. Primo tempo equilibrato, poche le occasioni, ma le due formazioni sono brave a sfruttare quelle create sui calci piazzati. Passano subito in vantaggio i biancorossi grazie alla rete su punizione di Ndiaye, rispondono al 15’ i ragazzi di Adami con Pisano che sugli sviluppi di un calcio d’angolo pareggia i conti. Da segnalare anche l’occasione di Bonifacino al 42’, ma Sotomayor è bravo salvare i gialloneri.

Nella ripresa la Carcarese passa di nuovo in vantaggio, sempre su calcio da fermo, con Volga che direttamente dal corner infila un colpevole Sotomayor che con i pugni devia in rete. Ma le emozioni non finiscono qui. L’Aurora rimane in dieci uomini a causa del doppia ammonizione di Nonnis, nonostante l’inferiorità numerica, non molla e rimane in partita, senza però essere mai veramente incisiva. La Carcarese dal canto suo, soprattutto dopo l’ingresso del giovane Brovida, sfiora più volte il tris. Ma il risultato non cambia. A Cairo è festa biancorossa.