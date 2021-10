Coppa Liguria, il Savona vince e vola agli ottavi: suicidio Vadese al Picasso, 1-4 il risultato finale

Quiliano. Questa sera alle ore 20:00 al Picasso è andato in scena l’ultimo atto del primo turno della Coppa Liguria di Prima Categoria. Pronte a sfidarsi in un classico degli ultimi anni vi erano Vadese e Savona, formazioni provenienti da due momenti completamente differenti ma determinate a conseguire il medesimo obiettivo: passare il turno per far gioire i propri tifosi. Per i ritrovati cinici biancoblù di mister Balleri la missione sembrava però tutt’altro che agevole: per accedere agli ottavi gli Striscioni necessitavano infatti di una vittoria con tre o più gol di scarto.

Anche il primo tempo terminato 1-0 non aveva lasciato presagire alcun segnale di ribaltone, un’ipotesi addirittura quasi scartata al 3′ della seconda frazione quando Tona ha fatto impazzire il pubblico locale. Il nuovo acquisto Rossetti tuttavia, dopo la rete allo Speranza, ha scelto di regalare ai propri tifosi una serata da sogno realizzando un’incredibile tripletta la quale ha rimesso tutto in bilico, un 1-3 che all’85’ comunque avrebbe ancora qualificato gli azzurrogranata guidati da mister Saltarelli.

Alla fine però ci ha pensato Spaltro a completare la rimonta biancoblù, un’impresa che ha fatto impazzire i supporter presenti sugli spalti regalando alla formazione di Balleri la quarta vittoria consecutiva in altrettanti match dal momento del suo approdo sulla panchina degli Striscioni. Il 10 novembre sarà dunque il Savona a rendersi protagonista in occasione del prossimo turno infrasettimanale di Coppa, questo per una squadra scopertasi cinica e volta al sacrificio offensivo. Prosegue il blackout invece per quanto riguarda gli avversari, formazione al momento riuscita a collezionare soltanto un pareggio nelle ultime tre gare disputate.

Queste le formazioni scese in campo:

I padroni di casa guidati da mister Tony Saltarelli si sono presentati schierando Provato, Venneri, Appice, Marchi, Dianna, Pulina, Crocilla, Signori, Tona, Salis e Brando. A disposizione vi erano Cavalleri, Enrile, Brondo, Suetta, Scimeni, Mandaliti, Giannone, Tatti e Piu.

Gli ospiti allenati da David Balleri hanno invece risposto con Bresciani, Caroniti, Esposito M., Fonjock, Stefanzl, Fancellu, Esposito F., Vittori A. Rossetti, Spaltro e Di Roccia. In panchina si sono accomodati Rinaldi, Kuci, Gavarone, Gamba, Serhiienko, Insolito, Macagno e Vittori Y.

Arbitro del match è stato il signor Dinapoli della sezione di Savona.

In conclusione sarebbe impossibile non ricordare l’appuntamento di domenica alle ore 15:00, momento in cui sarà nuovamente sfida Savona e Vadese, questa volta al Ruffinengo: cresce l’attesa per il secondo atto della contesa tra biancoblù ed azzurrogranata, la Prima Categoria sta finalmente entrando nel vivo.