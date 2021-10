Coppa Liguria/Eccellenza, quarti di finale: Genova Calcio-Cairese, segui la web-cronaca in tempo reale (LIVE)

Genova. A metà settimana si disputa l’andata dei quarti di finale della Coppa Liguria di Eccellenza. La Genova Calcio ospita la Cairese. Fischio d’inizio questo pomeriggio, mercoledì 13 ottobre, al campo “Ferrando” di Cornigliano, ore 15:15.

Tabellino:

Genova Calcio-Cairese 1-0 (3′ Parodi)

Genova Calcio: Brina, Orlando, F. Maisano, Riggio, Capotos, Serinelli, Bruzzone, Ilardo, Parodi, Morando, Lupi

A disp.: Dondero, Pittaluga, Boero, Testore, Calvi, Bolesan, Murtas, Raggi, Amedeo. All. G. Maisano

Cairese: Moraglio, Colombo, Carocci, Turco, Doffo, Facello, Briano, Tamburello, Poggi, Pastorino, Saviozzi

A disp.: Rizzo, Prato, Boveri, Piacentini, Grandoni, A. Brignone, Haxhiraj, Venturino, Durante. All. M. Brignone

Arbitro: Tortora (Albenga). Assistenti: Trusendi (Genova) e Troina (Genova)

Note: Pomeriggio soleggiato. Campo sintetico in discrete condizioni

Cronaca in diretta (LIVE):

3′ GOL GENOVA CALCIO! I locali colpiscono a freddo. Errore in disimpegno del difensore valligiano Turco. Bruzzone entra in area e mette il pallone al centro. Parodi si avventa nel cuore dell’area, anticipando il marcatore avvesario e gonfiando la rete 1-0.

7′ Contropiede repentino 3 vs 2. La retroguardia ospite riesce a mettere un pezza.

Genovesi partiti determinati. Valbormidesi più contratti, scesi in campo in avvio con diversi giovani e dando maggiore spazio alle seconde linee. Sei gli “under” in avvio.

11′ La Cairese tenta la reazione. Carocci crossa dalla sinistra. Saviozzi, in procinto di intervenire sotto misura, viene provvidenzialmenre anticipato da un avversario.

15′ Cairese vicina al pareggio. Nuovo traversone effettuato da Carocci. L’incornata di Poggi si stampa sulla traversa.