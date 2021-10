Coppa Italia di Promozione: il Soccer Borghetto si impone 2 a 0 sul campo della Golfo Dianese

Diano Marina. Soccer Borghetto e Golfo Dianese sono state protagoniste di un ottimo avvio di stagione: la squadra di mister Davide Brignoli, in campionato, è seconda in classifica con 12 punti, mentre i rossoblù sono quinti a quota 8.

Ancor meglio, in precedenza, hanno fatto in Coppa Italia, dove entrambe hanno vinto tutti e tre gli incontri disputati. Oggi sono di fronte, al Marengo di Diano Marina, per l’andata dei quarti di finale di questa competizione.

Nel giro di 25 giorni le due squadre si affronteranno tre volte: mercoledì 3 novembre si disputerà la gara di ritorno, mentre domenica 7 novembre si incontreranno per il campionato.

La cronaca. Nicola Colavito schiera la Golfo Dianese con Bortolini, Falzone, Osinaga, Laera (cap.), Luisi, Martini, Poletti, Delice, Risso, Casassa Vigna, Gashi.

A disposizione: Meda, Calzia, Dominici, Burdisso, Sparaventi, Barison, Franco.

Soccer Borghetto in campo con Metani, Angelico, Condorelli, Nardulli, Gagliardo, Gasco, Carparelli (cap.), Soldati, Staltari, Serra.

Pronti a subentrare: Vicinanza, Mollo, Viola, Piazzai, Auteri, Artiano.

Arbitra Filippo Morbelli della sezione di Albenga, assistito da Davide Mamberto (Albenga) e Luca Novaro Mascarello (Imperia).

Si gioca in una serata fresca davanti ad una quarantina di spettatori. Il terreno di Diano è in sintetico, realizzato da poco.

Locali in maglia gialla con inserti rossoblù, calzoncini e calzettoni blu. Ospiti in maglia a strisce verticali biancorosse con calzoncini e calzettoni rossi.

Soccer Borghetto che si presenta senza alcuni titolari e con la panchina corta, per risparmiare alcuni elementi in vista del prossimo match di campionato. Anche tra i dianesi sono diversi i titolari tenuti a riposo per dare spazio alle seconde linee.

I biancorossi iniziano la gara col piglio giusto.

Al 5° Soccer Borghetto in vantaggio: Soldati triangola con Gagliardi e crossa in area dalla destra per Carparelli che con un preciso colpo di testa supera il portiere. 0 a 1.

Ancora ospiti all’attacco. Al 7° Carparelli tocca per Soldati che avanza e poi conclude: tiro respinto. L’azione prosegue, Staltari sulla sinistra si inserisce in area con gran velocità e calcia rasoterra sul palo lungo: fuori di un soffio.

Di Lorenzo resta a terra dopo un contrasto. Al 17° è costretto a lasciare il posto ad Artiano.

Nel frattempo si annota un tiro-cross di Osinaga che Metani blocca in presa alta.

Al 21° palla da Casassa Vigna a Poletti che dal limite spara altissimo.

Il Soccer Borghetto reclama per alcune segnalazioni di fuorigioco. In difesa la squadra condotta da Brignoli continua a fare buona guardia, Metani non corre rischi.

Al 28° Angelico ferma Risso in angolo. Sugli sviluppi ripartenza biancorossa, stoppata da Luisi.

Al 34° Soldati conclude da fuori, Bortolini blocca in due tempi.

Al 38° Risso guadagna una punizione dal limite, sul lato destro dell’area. Casassa Vigna calcia sul secondo palo per la testa di Gashi: alto.

Al 45° cartellino giallo a Delice per un contrasto a centrocampo con Staltari.

Dopo un minuto di recupero si va al riposo col Soccer Borghetto avanti 1 a 0.

Secondo tempo. Al 5° assolo sulla sinistra di Osinaga, rasoterra bloccato agevolmente da Metani.

Al 7° sinistro dalla distanza di Artiano, alto.

Esce Staltari, al suo posto Piazzai.

La Golfo Dianese prova a farsi vedere in avanti; al 10° guadagna un angolo. Sulla ripartenza Soccer pericoloso: Artiano serve Gasco, da questi a Soldati che si coordina male e sbaglia la conclusione.

Al 14° cartellino giallo a Gasco che atterra Risso. Punizione da posizione interessante, schema: Risso per Casassa Vigna che scatta sulla destra ma il suo tiro-cross è lungo.

Nel frattempo Serra lascia il posto a Viola.

Prova il tiro Condorelli, blocca Bortolini.

Al 18° escono Risso e Gashi, entrano Calzia e Burdisso.

Al 20° Viola commette fallo su Delice e viene ammonito. Casassa Vigna calcia la punizione, sul semicerchio dell’area: fuori alla sinistra di Metani.

Al 22° il Soccer Borghetto raddoppia. Sventagliata di Angelico che pesca alla perfezione Carparelli, il numero 7 carica il sinistro e trafigge il portiere. 0 a 2.

Al 25° Mollo prende il posto di Nardulli e Vicinanza sostituisce tra i pali Metani.

Al 32° dentro Dominici per Falzone.

Il Soccer Borghetto amministra il vantaggio.

Cartellino giallo a Brignoli che protesta per un fuorigioco.

Al 41°, su un corner dalla sinistra, la palla scorre pericolosamente in area ospite ma nessuno la tocca.

Nel recupero punizione dalla sinistra per i rossoblù. Burdisso calcia, blocca Metani.

Terminano i tre minuti di recupero.

Il Soccer Borghetto vince la gara di andata dei quarti di finale battendo 2 a 0 a domicilio la Golfo Dianese.