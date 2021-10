Consiglio regionale unito per estendere l’esenzione del pedaggio a tutte le tratte interessate da lavori

Regione. “E’ appena stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno con cui ho chiesto l’ampliamento dell’esenzione dei pedaggi autostradali sulla tratta Andora Genova e poi salendo verso la Valbormida, fino a Millesimo”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale di “Cambiamo!” Alessandro Bozzano.

Il documento impegna la giunta ad attivarsi, per quanto di propria competenza, per inserire nelle agevolazioni già concordate le tratte rimaste escluse per garantire agli utenti della rete autostradale ligure l’esenzione dal pagamento in tutti i tratti interessati dai cantieri previsti dai Piani di interventi di ASPI e SALT, e in particolare nella tratta Arenzano / Alassio. Nel documento si rileva che restano esclusi dall’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale diversi tratti interessati da cantieri, precisamente il tratto tra Arenzano e Savona, e verso il ponente fino ad Andora.

“Bene che si realizzino i cantieri previsti dal Piano di interventi di ASPI e SALT – spiega -, ma i disagi a cui sono costretti i cittadini superano ormai la tollerabilità. L’ho detto e lo ripeto, serve maggior programmazione per limitare al minimo i disagi, intanto gli utenti vanno tutelati prevedendo delle agevolazioni sulle tratte che per ora sono rimaste escluse. Già nel periodo estivo l’esenzione del pedaggio è stata estesa per arrivare a comprendere il casello di Savona, con anche i caselli di Albisola, Celle Ligure, Varazze e Arenzano, da e verso Genova. Ma non basta. Ad oggi, ad esempio, il tratto autostradale che sale verso Millesimo e attraversa quindi la Valbormida è interessato da lavori che limitano la percorrenza a una sola corsia, con i relativi rallentamenti. Anche qui bisogna intervenire inserendo l’esenzione del pedaggio”.

“L’intero consiglio regionale ha votato a favore, approvando all’unanimità un atto che impegna la Regione, attraverso l’azione del presidente Toti e della Giunta regionale, perché siano inserite nelle agevolazioni già concordate tutte le tratte rimaste escluse, in particolare tra Savona e Andora, come verso Millesimo” conclude Bozzano.

Critico, in parte, il Movimento 5 Stelle regionale: “Come M5S, abbiamo annunciato voto favorevole ai due ordini del giorno presentati oggi in aula per impegnare il presidente e la giunta regionale ad attivarsi nelle sedi competenti, al fine di richiedere la riduzione dei pedaggi sulla rete autostradale ligure nei tratti colpiti da cantieri con conseguenti disagi per i cittadini”.

“Tuttavia – spiegano – il tema mi obbliga a sottolineare quella che ritengo un’anomalia: da una delibera di Giunta regionale, apprendiamo che in questa Aula la questione dei risarcimenti che arriveranno sul nostro territorio per il crollo del Morandi e delle azioni compensative necessarie per mitigare i disservizi ancora in essere sulla rete, non sarà mai affrontata. In questo Consiglio non passerà niente. Perché?”.

“Qui manca una visione. A partire dai mancati verbali degli incontri (della scorsa primavera) in merito agli interventi programmati sulla rete. L’unica concessionaria ad averli forniti era stata Salt. Aspi invece? Niente. Fu Regione a dimenticarsi di chiederli? Sono inoltre quasi 12 mesi che Toti, nonostante i continui disagi sulla rete, non si scaglia più contro il Governo, mentre prima delle elezioni durante il Conte 2 era il suo passatempo preferito, con comunicazioni sempre più piccate, sempre più aggressive. Oggi tutto tace nonostante i problemi siano ancora evidenti. E perché? Alla luce delle mancanze del presidente di Regione e della sua totale incapacità di pianificare, sembra paradossale che pretenda la nomina di commissario dell’autostrada”, concludono.

Il Consiglio regionale ha poi approvato all’unanimità l’ordine del giorno 27, presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad attivarsi nelle sedi competenti per richiedere la riduzione dei pedaggi sulla rete autostradale ligure. Nel documento si rileva che insistono sulle tratte di rete autostradale in queste settimane un numero importante di cantieri che prevedono tratti a doppio senso di marcia, con le necessarie ripercussioni sui tempi e le modalità di percorrenza, con evidenti disagi per gli utenti e che in passato ci si è attivati presso il Concessionario per richiedere la rimodulazione o l’esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali nelle tratte interessate.

Nel dibattito comune sui due documenti Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha espresso parere favorevole a entrambi. Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha espresso parere favorevole all’ordine del giorno 27.