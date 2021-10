Consiglio regionale, il Pd risponde a Fdi: “Solo strumentalizzazione, nessun No a distribuzione vaccini”

Liguria. “Stupisce che anche su un tema così delicato Fratelli d’Italia faccia strumentalizzazione. Noi non abbiamo mai detto di no all’ordine del giorno, da loro presentato, che chiedeva di distribuire le 11mila dosi di vaccino rimanenti, di Astrazeneca e Jhonson&Jhonson, ai Paesi che non li hanno ancora ricevuti. Volevamo invece integrare l’ordine del giorno proponendo di sostenere in modo organico e strutturato il programma di vaccinazione Covax per la distribuzione dei vaccini a livello globale e promuovere la liberalizzazione dei brevetti”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi in risposta a Fratelli d’Italia sull’ordine del giorno per la distribuzione dei vaccini ai Paesi che non l’hanno ancora ricevuto.

“Ma invece quello di Fratelli d’Italia è stato un attacco strumentale e solo per la ricerca di visibilità, lo si vede dal fatto che nello stesso momento in cui presentavano l’ordine del giorno, non hanno neppure atteso una risposta e le proposte di integrazioni, ma si sono premurati subito di polemizzare”.

“A Fratelli d’Italia non interessa aiutare i paesi in via di sviluppo, ma solo avere due righe sui giornali. Dovrebbero solo vergognarsi” conclude.