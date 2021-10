Confartigianato presenta le sue proposte ai candidati: “Costruiamo insieme la Savona del futuro”

Savona. “Politiche per l’impresa, salute e servizi sociali e Promozione e Marketing territoriale sono le tre priorità su cui ruota ‘#NextSavona’, il documento contenente le proposte che Confartigianato Savona ha elaborato per sostenere le imprese savonesi a ‘valore artigiano’ nei prossimi cinque anni”. E’ quanto contiene il documento redatto da Confartigianato Savona e sottoscritto da tutti i cinque candidato sindaco e da 175 candidati consiglieri.

“I macro temi – spiegano – sono stati sottoposti ai candidati sindaco e al consiglio comunale della città di Savona per la sottoscrizione e sono articolati in azioni concrete per costruire insieme la “Savona del domani”, a partire dal rilancio di un settore che rappresenta la linfa vitale dell’economia cittadina”.

“Le microimprese costituiscono l’ossatura dell’economia della città – sottolinea Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Savona – Per questo abbiamo elaborato una serie di proposte e le abbiamo tradotte in azioni concrete e realizzabili. Ai candidati chiediamo di condividerle e sottoscriverle: da parte nostra, come fatto in tutti questi anni, ci impegniamo a seguire gli eletti e collaborare con loro nel corso del mandato 2021-2026”.

“Il primo punto del documento di Confartigianato, Politiche per l’impresa, si pone l’obiettivo – spiegano -, soprattutto in un momento complesso come l’attuale, di rivolgere una particolare azione di monitoraggio ed assistenza, che tenga conto della loro piccola dimensione e delle relative esigenze. Risulta quindi fondamentale superare le rigidità della burocrazia, causa di costi aggiuntivi e problematiche per le imprese e costruire un rapporto collaborativo con il mondo associativo, quale chiave per avvicinare l’amministrazione alle imprese e alle loro reali esigenze”.

“In tema, Salute e servizi sociali, l’associazione savonese pone al centro il ‘valore artigiano’ come un modo di vivere e in molti casi rappresenta un esempio di valori personali e umani molto forti e positivi. Passando all’argomento Promozione e Marketing territoriale, il documento di Confartigianato Savona suggerisce azioni di promozione del “sistema Savona” che dovranno avvenire focalizzandosi su risorse ad hoc. Occorre sostenere i processi turistici nella città di Savona con uno sforzo maggiore di propensione all’ accoglienza, non dimenticando che le imprese costituiscono una risorsa per il territorio, ma hanno bisogno di una rete organizzata su cui possano muoversi e operare”.

Il testo integrale del documento e i nominativi di tutti i sottoscrittori