Commemorazione dei Defunti, le celebrazioni a Savona

Savona. Di seguito il programma delle celebrazioni dei Defunti che si terranno a Savona il prossimo 2 novembre.

A partire dalle 10 al cimitero di Zinola è prevista la benedizione e deposizione di una corona d’alloro al Sacrario dei Defunti, la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario dei Partigiani e al Cippo dei Caduti nella Seconda Guerra Mondiale (campo V), al Cippo degli Invalidi di Guerra (campo U) e alla Lapide dei Deportati, la benedizione e deposizione di fiori al Campo dei Bambini. Alle 10.20 si terrà la messa celebrata dal vescovo Calogero Marino.

In piazza Mameli alle 11.20 è in programma la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti “Rintocchi e Memorie”.

Altre celebrazioni si terranno nella zona del porto davanti alla Torretta. Dopo il ritrovo, alle 11,45 nell’area di sosta del Palacrociere, ci si sposterà in corteo verso la Torretta, con un passaggio sul ponte mobile “Sandro Pertini”. Alle 12 verrà lanciata in mare una corona d’alloro in memoria di tutti Caduti del Mare (a cura della Capitaneria di Porto).

E’ obbligatorio l’uso della mascherina ove previsto ed il mantenimento del distanziamento interpersonale durante tutte le fasi dell’evento. Un autobus sarà a disposizione dei partecipanti per seguire le varie fasi della commemorazione con partenza alle 9.30 in piazza del Popolo (ex pesa pubblica). Per fruire del servizio sarà necessario essere muniti di Green Pass o titolo equivalente.