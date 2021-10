Commemorazione dei defunti: ecco il programma a Savona

Savona. Il prossimo 2 novembre si commemorano i defunti e ricco sarà il programma di eventi a Savona.

Si partirà alle 10, al cimitero di Zinola con benedizione e deposizione di corona d’alloro al Sacrario dei Defunti; deposizione di corona d’alloro al Sacrario dei Partigiani; deposizione di corone d’alloro al Cippo dei Caduti nella II° Guerra Mondiale (Campo V), al Cippo degli Invalidi di Guerra (Campo U) e alla Lapide dei Deportati; benedizione e deposizione di fiori al Campo dei Bambini.

Quindi, alle 10,20, la Santa Messa celebrata da S.E. Monsignor Calogero Marino, Vescovo della Diocesi di Savona-Noli. A seguire, alle 11,20, appuntamento in piazza Mameli per deposizione di corona d’alloro al Monumento ai Caduti “Rintocchi e Memorie”.

Infine, in zona porto: ritrovo presso l’area di sosta del Palacrociere e corteo verso “La Torretta” con passaggio sul ponte mobile “Sandro Pertini”. Alle 12, lancio in mare della corona d’alloro in memoria di tutti Caduti del Mare (a cura della Capitaneria di Porto).

Un autobus sarà a disposizione dei partecipanti per seguire le varie fasi della Commemorazione con partenza alle ore 9,30 in piazza del Popolo (ex pesa pubblica).