Commemorazione Defunti e festività dei Santi: potenziamento del servizio TPL Linea

Savona. TPL Linea informa l’utenza che, in aggiunta ai normali servizi diretti ai cimiteri dei comuni savonesi, per le festività dei Santi e dei Morti il servizio di trasporto pubblico locale nel savonese verrà potenziato.

Per il comune di Savona lunedì 1 e martedì 2 novembre 2021 verrà istituito un servizio navetta di collegamento con il cimitero di Zinola, con transito lungo via Nizza.

Per il comune di Vado Ligure differenziazione tra il servizio del 31 ottobre e 2 novembre rispetto al 1 novembre 2021, così come per il Comune di Albenga.

Per il comune di Noli ecco il percorso: P.zza Don Vivaldo, S.S. 1 Via Aurelia, Via Defferrari, S.P. 54, Cimitero Noli e ritorno. Su richiesta alla partenza da P.zza Don Vivaldo, si raggiunge anche il Cimitero di Voze.

Per il comune di Loano servizio potenziato il 29-30-31 ottobre e 1-2 novembre 2021

Bus aggiuntivi anche per il comune di Borghetto e quello di Alassio lunedì 1 e martedì 2 novembre 2021.

(QUI il dettaglio delle corse e degli orari – Per ulteriori informazioni sui sevizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00) e il sito internet aziendale all’indirizzo www.tpllinea.it).