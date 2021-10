Collegio delle Scuole Pie, a Carcare due appuntamenti per celebrare i 400 anni dalla fondazione

Carcare. Oggi in Aula Magna del Liceo Calasanzio due appuntamenti con le autorità laiche e religiose, nell’ambito delle celebrazioni del 400° Anniversario di fondazione del Collegio delle Scuole Pie.

L’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a ridimensionare fortemente il modello organizzativo, sviluppando un “format diffuso” caratterizzato da un percorso di appuntamenti tematici separati nel tempo e distribuiti nei luoghi calsanziani. Oggi gli appuntamenti si concentreranno nell’Aula Magna dello storico Istituto Calasanziano e si svilupperanno il primo alle ore 10 e il secondo nel pomeriggio alle 16.

Inizio quindi alle ore 10, con “Nella storia per quattro secoli” , durante il quale verranno sviluppate dalle autorità presenti delle riflessioni istituzionali, intorno alla secolare presenza a Carcare di un monumento architettonico e formativo. I sindaci dei comuni di Carcare e Imperia Christian De Vecchi e Claudio Scajola, insieme al Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Oliveri cureranno la parte amministrativa, mentre il Provveditore agli studi Alessandro Clavarino con la Dirigente Scolastica del Liceo Calasanzio Maria Morabito e in rappresentanza dell’Università di Genova il rettore del Campus Universitario di Savona Marco Testa svilupperanno le argomentazioni pertinenti l’universo formativo. La parte storica sarà seguita dal Professore Giannino Balbis e dal presidente della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale. Presenti anche i rappresentanti della Comunità Scolopica nella figura del Padre Generale dell’Ordine religioso.

Gli appuntamenti seguiranno nel pomeriggio alle ore 16, sempre nell’Aula Magna del Liceo Calasanzio, “Quondam divus Calasantius hospes -Carcare Calasanziana 1621-2021” è la presentazione del lavoro scientifico di pubblicazione del volume curato dal Professore Giannino Balbis, la sua presentazione sarà curata da Paola Salmoiraghi. Il volume è edito dalla casa editrice Carta Bianca.

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare in tema di distanziamento interpersonale e capienza consentita nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

Per maggiori informazioni contattare gli uffici comunali ai seguenti riferimenti: 019518729 Biblioteca / 01951541 Segreteria / amministrativa@comune.carcare.sv.it / www.comune.carcare.sv.it.