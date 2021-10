Città con santuari: fino a 150.000€ per tutte le attività

Piazze, musei, pinacoteche, vie storiche. Ogni città possiede siti culturali e turistici da visitare e conoscere.

C’è un ramo del turismo, però, che è davvero ricco nel nostro Paese.

Parliamo del turismo religioso: chiese, cattedrali, monasteri e oratori, sono tantissime le testimonianze religiose da conoscere nel territorio italiano.

Ma per il nuovo bando emanato dallo Stato, andremo a visitare nello specifico le città che hanno al loro interno la presenza di un Santuario.

Infatti, tutte le attività, botteghe, ristoranti, negozi e servizi che hanno la residenza in una città che possiede un Santuario, potranno ottenere fino a 150.000€ per il proprio lavoro.

Questo con un unico grande obiettivo: andare incontro al calo del fatturato subìto durante il periodo di pandemia.

