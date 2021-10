È l a settimana ufficiale della Gran Fondo di Alassio, la manifestazione ciclistica amatoriale giunta alla sua ottava edizione che si svolge sotto l’egida del Gs Alpi.

Tutto è pronto nell’incantevole località savonese per la spettacolare kermesse del prossimo 24 ottobre, una delle ultime gare del calendario granfondistico italiano.

Tra le grandi sorprese di questa edizione un “pacco gara” che il patron Vittorio Mevio annuncia “mai così ricco” grazie alla vicinanza di sponsor ormai fidelizzati che hanno scelto di chiudere col botto la stagione 2021 del cicloturismo.

Tra le aziende che hanno voluto comporre il “pacco gara” ci sarà Dipa, che ha creato per l’occasione un meraviglioso zainetto celebrativo, Named, leader negli integratori sportivi, Ciclo Promo Components, distributore di marchi per il ciclismo, Safety, azienda del ramo farmaceutico, e tanti altri brand di prestigio.

La partenza della Gran Fondo di Alassio – ultima fatica organizzativa in questo 2021 del Gs Alpi – è fissata lungo corso Dante Alighieri per le 9.30 di domenica (apertura griglie un’ora prima). Le premiazioni sono previste in piazza Partigiani a partire dalle ore 14.30.

Sul sito ufficiale della manifestazione, www.granfondoalassio.it, è possibile scaricare le tracce GPS, consultare le convenzioni alberghiere e, soprattutto, iscriversi alla gara