Chiusura dell’Aurelia a Capo Noli in Consiglio regionale: “Tutele per i comuni costieri”

Noli. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di ridurre i disagi dovuti alla chiusura dell’Aurelia a Capo Noli.

Il consigliere ha ricordato la comunicazione di Anas della chiusura del tratto da ottobre a dicembre 2021 per consentire la messa in sicurezza del versante e che in autunno gli automobilisti affronteranno ulteriori disagi causati dagli interventi di manutenzione sulla rete autostradale.

La chiusura, che potrebbe non essere continuativa, sarà limitata ai giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18. La via Aurelia sarà riaperta tutte le sere e nei week-end. Le previsioni per la viabilità non sono di certo rosee. Ovviamente il traffico sarà deviato sulla Sp45 delle Manie e sulla Sp8, oltre che sull’A10, con tutte le incognite per la presenza dei cantieri autostradali.

I sindaci di Finale Ligure e Noli avevano già avanzato richiesta dei pedaggi gratuiti.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha illustrato nel dettaglio il piano degli interventi e ha dichiarato che il 30 settembre scorso la Regione ha chiesto la convocazione del “Tavolo di monitoraggio dei lavori autostradali” per avere informazioni aggiornate con cui avviare un confronto tecnico.

L’assessore ha assicurato l’impegno della giunta per tenere in forte considerazione le esigenze di viabilità per i Comuni coinvolti dai cantieri.