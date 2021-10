“Che gelida manina”: con “La bohème” di Giacomo Puccini parte la nuova stagione dell’Opera Giocosa di Savona

Savona. “Che gelida manina, se la lasci riscaldar…”. Comincerà all’insegna de “La bohème”, il grande capolavoro di Giacomo Puccini, i prossimi 30 e 31 ottobre, la nuova stagione lirica dell’Opera Giocosa al Teatro “Gabriello Chiabrera”, presentata in un incontro pubblico nel foyer e alla presenza del sindaco eletto Marco Russo, del primo cittadino uscente Ilaria Caprioglio, del candidato a Palazzo Sisto per il centrodestra Angelo Schirru e del nuovo direttore del “Chiabrera” Rayeev Badhan.

“Sono trentacinque anni che portiamo avanti la nostra stagione ed è bellissimo che oggi i due sindaci siano qui per la riapertura – ha dichiarato il presidente e direttore artistico dell’Opera Giocosa Giovanni Di Stefano – Tutti hanno interesse a portare avanti la cultura, anche il Piano nazionale di Resilienza la sostiene e tante persone hanno capito che senza la musica e la cultura la nostra vita di tutti i giorni non è importante”.

“È facile dire che i teatri riaprono ma poi bisogna riempirli – ha proseguito – Abbiamo ricevuto alcune telefonate di persone preoccupate per l’assenza di distanziamento interpersonale antiCovid-19 in sala: tengo a ribadire che importanti studi confermano come il teatro sia il posto più sicuro in assoluto perché si sta fermi e indossando la mascherina. L’anno scorso durante ‘La traviata’ gli spettatori sono rimasti seduti per due ore, alzandosi solo per andare al bagno, accompagnati dalle maschere, e hanno rispettato i parametri di sicurezza sanitaria. È più facile prendere il Coronavirus al ristorante! Capisco tutti, io stesso cerco di essere più possibilista ma la legge va rispettata”.

A proposito del cartellone di quest’anno, secondo il presidente dell’Opera Giocosa “assume un significato diverso perché valichiamo l’anno fino a gennaio. Il nostro obiettivo è portare a teatro più persone possibile ma senza costringerle a spendere di più”. Inoltre l’ente lirico valorizza ancora una volta il territorio: “Ne ‘La bohème’ sono impiegate più di cento persone, per la maggior parte savonesi o liguri, a dimostrazione che il nostro teatro di tradizione dà lavoro e cerca di sviluppare il lavoro in loco. È giusto avere professionisti che vengono da fuori, ad esempio dal ‘Carlo Felice’ di Genova, anche per motivi immagine, ma lo è altrettanto lavorare in sinergia con il territorio”.

Sempre per quanto riguarda il programma Di Stefano ha annunciato una variazione: “Per problemi di salute Linda Campanella non sarà nel cast de ‘La bohème’, produzione di cui siamo comunque molto felici. L’opera girerà in tutto il nord e centro Italia e Linda canterà ad Ascoli Piceno per poi tornare in scena a Savona a gennaio ne ‘La furba e lo sciocco’. Le nostre produzioni hanno cast giovani, come dovrebbe essere per qualunque spettacolo”. Tra i ringraziamenti quelli in particolare per “gli artisti che sono impegnati nelle prove, il nostro scenografo Michele Nocese, che è anche direttore degli allestimenti dell’Arena di Verona, e l’associazione DNA Musica Savona per aver preparato il coro dei bambini per ‘La bohème'”. Infine un accenno ai prossimi due anni: “Il Ministero della Cultura ci chiede una programmazione lunga, stiamo lavorando in maniera indefessa e sono sicuro che riusciremo ad andare avanti e a portare Savona in giro per l’Italia”.