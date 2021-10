Champions League, perfetto equilibrio tra Rari Nantes Savona e Vouliagmeni: 10 a 10

Savona. Ha preso il via oggi, a Szolnok, in Ungheria, il girone C valevole per la seconda fase della Champions League.

La Carige Rari Nantes Savona, dopo l’ottima prima fase, ospitata alla Zanelli, nella quale aveva chiuso al primo posto il girone da sei squadre, ha iniziato con un risultato positivo.

I biancorossi hanno pareggiato con i greci del Vouliagmeni il primo incontro della prima giornata. 10 a 10 è stato il risultato finale di una partita giocata sempre punto a punto e, particolarità, con tutti e quattro i parziali finiti sempre in parità: 3-3 i primi tre, 1-1 il quarto.

Per i savonesi sono andati a segno tre volte Rizzo (di cui una su rigore) e due Fondelli (di cui una su rigore); una rete a testa per Molina, Vuskovic, Rocchi, Iocchi Gratta e Bruni.

La Rari è andata sotto di uno e anche due reti, ma è stata pure avanti 6-4, 9-8 e 10-9. Ultimi tre minuti in cui le squadre hanno badato principalmente a non rischiare, complice la stanchezza. Al vantaggio ligure con il rigore realizzato da Fondelli in avvio di quarto tempo, ha replicato il greco Kalogeropoulos a 3’02”.

Domani alle ore 18 la squadra allenata da Alberto Angelini affronterà i padroni di casa, e grandi favoriti del girone, dello Szolnok.