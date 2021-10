Champions League, ancora un pareggio per la Rari Nantes Savona: 10-10 con lo Szolnok

Savona. Seconda giornata a Szolnok, per il girone C, valevole per il concentramento Qualification Round II della Champions League.

Dopo il pari con il Vouliagmeni ottenuto ieri, la Carige Rari Nantes Savona ha pareggiato anche con i padroni di casa, gli ungheresi dello Szolnok. 13 a 13 è stato il risultato finale di una partita dove i locali hanno più volte tentato l’allungo che però è stato sempre bloccato dai savonesi, i quali nel finale concitato hanno addirittura sfiorato la vittoria.

Tra i liguri c’è rammarico per l’espulsione per brutalità comminata a Fondelli al termine della partita. Per i savonesi sono andati a segno tre volte Rizzo (di cui una su rigore), tre Campopiano, due Molina, due Bruni ed una a testa per Vuskovic, Fondelli e Iocchi Gratta.

Domani mattina alle ore 9 i biancorossi allenati da Alberto Angelini affronteranno i montenegrini dello Jadran Herceg Novi nell’incontro valevole per la terza ed l’ultima giornata di gara che deciderà la classifica finale del girone che attualmente vede in testa lo Szolnok con 4 punti, seguito da Vouliagmeni e Savona con 2 e Jadran Herceg Novi con 1.