Ceriale, scontro tra auto e moto sull’Aurelia: soccorsi mobilitati, lunga coda tra Albenga e Borghetto

Ceriale. Incidente stradale questa mattina (11 ottobre), una manciata di minuti prima delle 8 a Ceriale. Il sinistro si è verificato sulla via Aurelia: a scontrarsi sono state un’auto bianca e una moto.

Stando a quanto riferito, pare che la macchina stesse uscendo da una strada laterale per immettersi sulla via Aurelia, in direzione Borghetto, quando è avvenuto il violento impatto con il mezzo a due ruote.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Borgio Verezzi, l’automedica Sierra 2 del 118 e la polizia locale di Ceriale. Tra i primi soccorritori due volontari del soccorso alpino che si trovano in transito sulla via Aurelia.

Alla guida della moto c’era un giovane di 18 anni, vigile cosciente e orientato, che fortunatamente non ha riportato nessun trauma evidente ed è stato poi inviato in pronto soccorso, a Santa Corona, in codice giallo, per accertamenti. Alla guida della macchina, una donna di 50 anni, in stato di shock, non ricoverata.

Nel tratto di Aurelia tra Albenga e Borghetto si è formata una lunga coda. Diverse auto, di fronte al blocco, stanno facendo inversione e tornando indietro.