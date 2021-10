Ceriale piange la scomparsa di Alessio Molli: fatale un malore durante escursione

Ceriale. Lutto nella comunità cerialese per la scomparsa di Alessio Molli, zio dell’attuale assessore comunale all’urbanistica Valentina Molli.

L’uomo, 66 anni, si è spento all’ospedale di Cuneo dove si trovava ricoverato a seguito di un improvviso malore accusato durante una escursione di sabato scorso.

Trasportato d’urgenza presso il nosocomio piemontese per lui non c’è stato nulla da fare.

Ora in pensione, per molti anni aveva gestito la macelleria di famiglia in via 1° Maggio ed era stato anche un calciatore del Ceriale. Una persona molto conosciuta a Ceriale e nel comprensorio.

Lascia la moglie Davila, i figli Giampietro e Roberto, la nuora e la sorella Rina.

Il Santo Rosario verrà recitato oggi, 25 ottobre, alle 17.30, presso la chiesa parrocchiale dei SS Giovanni Battista ed Eugenio a Ceriale, dove, domani, martedì 26 ottobre. alle ore 10.00. saranno celebrati i funerali.