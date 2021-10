Centro ictus del San Paolo, Schirru: “Presidio fondamentale per la salute dei savonesi”

Savona. “Oggi è arrivata una bella notizia per la nostra sanità. Dopo anni di attesa abbiamo finalmente avuto l’ufficializzazione della nascita del nuovo centro ictus dell’ospedale San Paolo che a marzo vedrà la luce”. Lo afferma Angelo Schirru, candidato sindaco di Savona per il centrodestra.

“Sarà un presidio fondamentale per la salute dei savonesi e potrà contare su attrezzature sofisticate e un numero ancora maggiore di neurologi per fare fronte agli attacchi di ictus, una delle cause più frequenti di disabilità e, in alcuni casi, anche di morte, per i cittadini. Da medico so bene quanto la velocità nel prestare la prime cure possa giocare un ruolo fondamentale nel salvare vite umane e poter disporre di una struttura all’avanguardia che consenta di intervenire tempestivamente è di certo un aiuto notevole per chi fa il mio mestiere, e lo è soprattutto per tutti i savonesi”.