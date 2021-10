Centenario Milite ignoto a Varazze, le iniziative organizzate

Varazze. Nella ricorrenza del centenario della tumulazione del Milite Ignoto che si terrà il 4 novembre il Comune di Varazze ha attivato una serie di iniziative commemorative. In questo ambito, dopo il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, nella mattinata di giovedì 7 ottobre ha avuto luogo l’incontro con gli alunni delle 4 sezioni della classe V^ della Scuola Primaria “Giuseppe Massone” e Casanova sulla “Storia e significato del Milite Ignoto”.

L’incontro si è tenuto nel cortile della Scuola Primaria di Varazze, nel pieno rispetto della normativa anti covid-19. Per ottimizzare l’efficacia della comunicazione con i ragazzi, l’incontro è stato suddiviso in due sessioni da due classi ciascun, tenute in avvicendamento dai rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Varazze: Comandante Franco Moleti dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e Leandro Cappiello dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, efficacemente coadiuvati dalle insegnanti e delegati a questo scopo incaricati dall’amministrazione comunale.

Gli alunni, ben preparati nei giorni precedenti dalle loro insegnanti con apposite lezioni di storia e con la proiezione di documentari dell’epoca, oltre a dimostrare un disciplinato comportamento, hanno attivamente partecipato all’incontro ponendo domande, evidenziato così il loro interesse per l’acquisizione di notizie sull’argomento.

Un incontro tenutosi tra i rappresentanti delle associazioni d’Arma (Marinai, Alpini, Bersaglieri e Carabinieri) e gli alunni, che ha spaziato dalle tristi operazioni di individuazione della Salma (scelta da una donna di Trieste, tra un gruppo di militari caduti in battaglia), alla cerimonia di tumulazione nel sacello dell’Altare della Patria (come d’allora viene comunemente chiamato il Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, detto anche “Mole del Vittoriano”), alle tristi ricadute della guerra sulla comunità varazzina e popolo italiano, ed infine sul significato unitario, collettivo e sempre attuale del Milite Ignoto.

Nei prossimi giorni, gli stessi alunni realizzeranno un progetto grafico sul tema del Milite Ignoto, esprimendo con i propri disegni quanto appreso sull’argomento e quanto questo incontro ha suscitato nei loro sentimenti.

Per ricordare la tumulazione del “Milite Ignoto”, avvenuta il 4 novembre 1921 nel sacello del Vittoriano a Roma, diventato da allora l'”Altare della Patria”, gli alunni della III^ Media di Varazze sono convenuti, nella mattinata di venerdì 8 ottobre, nel “Giardino delle Boschine”, per la manifestazione indetta dal “Gruppo Medaglie d’Oro” di tutti i Comuni d’Italia tesa a onorare la storica ricorrenza.

Dopo un saluto dell’assessore alla cultura del Comune di Varazze, Mariangela Calcagno, che si è soffermata sull’importanza della conoscenza dei giovani su quanto avvenne durante la “Grande Guerra”, il portavoce delle Associazioni d’Arma, Leandro Cappiello, del Gruppo Bersaglieri di Varazze, ha illustrato il significato di questa nobile iniziativa e dato il via all’ingranaggio di una opportuna “macchina del tempo”, per equiparare le diverse epoche del cammino dell’uomo, apparentemente diverse, ma sostanzialmente eguali pur nella mutazione di usi e costumi, per arrivare infine ad una dettagliata descrizione delle battaglie che fecero parte dell’immane fornace di guerra.

Ha fatto seguito l’intervento del Comandante Franco Moleti (Gruppo ANMI Varazze), il quale ha svolto un’ampia disanima sul conflitto che coinvolse milioni di uomini, causando migliaia di morti e di feriti, molti dei quali rimasti invalidi per tutta la vita. Ha quindi invitato gli attenti a partecipi alunni a porre domande per approfondire la propria conoscenza storica, vitale per il loro futuro.

Terzo intervento, quello del Presidente dell’Associazione Provinciale Alpini, Emilio Patrone, con un particolare ricordo e omaggio alle tante donne che contribuirono a rifornire di cibo e munizioni i nostri soldati al fronte, molte delle quali caddero nell’adempiere un dovere che le parificò al sacrificio degli uomini.

Durante la manifestazione, a coronamento della quale verranno premiati i primi tre studenti risultati vincitori su un tema relativo a quanto ascoltato nella manifestazione alle Boschine, è stato annunciato che il 3 novembre, nei giardini a lato del Kursaal Margherita, verrà scoperta una lapide a ricordo del Milite Ignoto, soldato sconosciuto, scelto tra diverse bare da una madre che non poté recitare una preghiera sulla tomba del proprio figlio, le cui spoglie non furono mai ritrovate.